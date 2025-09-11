إعلان

بحضور الرئيس السيسي.. الاتحاد الأوروبي يعلن عقد أول قمة مع مصر في بروكسل

06:28 م الخميس 11 سبتمبر 2025

الاتحاد الأوروبي ومصر

كتب- حسن مرسي:

أعلن الاتحاد الأوروبي، عقد أول قمة مشتركة مع مصر في بروكسل بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في 22 أكتوبر المقبل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وستركز القمة على العلاقات الثنائية وتعميق الشراكة السياسية والاقتصادية، على النحو المنصوص عليه في الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بهدف تعزيز الاستقرار والسلام والازدهار المشترك.

كما سيناقش القادة التحديات العالمية الراهنة، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، والعدوان الروسي على أوكرانيا، والتعددية، والتجارة، والهجرة، والأمن.

