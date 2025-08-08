الإعلامية سهير جودة تعليقا على فوز الزمالك: بداية الطريق إلى درع الدوري
11:56 م الجمعة 08 أغسطس 2025
كتب- أحمد عبدالمنعم:
أشادت الإعلامية سهير جودة بأداء نادي الزمالك أمام سيراميكا في أول مبارياته بالدوري الممتاز لكرة القدم.
وقالت "جودة" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الطريق إلى درع الدوري يبدأ بـ2-0".
وأضافت: "أفضل هدف في الموسم مسجل باسم شحاتة من أول أسبوع".
يذكر أن نادي الزمالك فاز اليوم الجمعة على سيراميكا بهدفين نظيفين في الأسبوع الأول من الدوري المصري لكرة القدم.
