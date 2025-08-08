كتب- أحمد عبدالمنعم:

أشادت الإعلامية سهير جودة بأداء نادي الزمالك أمام سيراميكا في أول مبارياته بالدوري الممتاز لكرة القدم.

وقالت "جودة" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الطريق إلى درع الدوري يبدأ بـ2-0".

وأضافت: "أفضل هدف في الموسم مسجل باسم شحاتة من أول أسبوع".

يذكر أن نادي الزمالك فاز اليوم الجمعة على سيراميكا بهدفين نظيفين في الأسبوع الأول من الدوري المصري لكرة القدم.