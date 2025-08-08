إعلان

الإعلامية سهير جودة تعليقا على فوز الزمالك: بداية الطريق إلى درع الدوري

11:56 م الجمعة 08 أغسطس 2025

الإعلامية سهير جودة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أشادت الإعلامية سهير جودة بأداء نادي الزمالك أمام سيراميكا في أول مبارياته بالدوري الممتاز لكرة القدم.

وقالت "جودة" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الطريق إلى درع الدوري يبدأ بـ2-0".

وأضافت: "أفضل هدف في الموسم مسجل باسم شحاتة من أول أسبوع".

يذكر أن نادي الزمالك فاز اليوم الجمعة على سيراميكا بهدفين نظيفين في الأسبوع الأول من الدوري المصري لكرة القدم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الزمالك فوز الزمالك سهير جودة درع الدوري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذيرات ووقف تصدير السلاح… كيف استقبل العالم خطة إسرائيل لاحتلال غزة؟