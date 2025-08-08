كتبت- داليا الظنيني:

قدم النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، التحية لرجال وزارة الداخلية، على ما قاموا به للتصدي للجرائم التي يرتكبها البعض عبر منصة "التيك توك".

وأضاف عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بلدنا اليوم" تقديم الإعلامية إلهام صلاح، أنه مع تطور التكنولوجيا بوسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت بعض الجرائم منها استغلال منصات التواصل الاجتماعي والتيك توك، في غسيل الأموال.

الأرقام مخيفة

ولفت إلى أن هناك شخص يواجه تهم تتعلق بغسيل الأموال تصل إلى 60 مليون، وأخرى متهمة بغسل 15 مليون جنيه، فالأرقام مخيفة، بالإضافة للفيديوهات التي يتم نشرها وتدمر المجتمع.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية بدأت في التصدي لهؤلاء، ولن تتوقف إلا بالقضاء على هذه الظاهرة، التي تسبب مشكلات في المجتمع بالكامل.