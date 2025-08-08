الوطنية للانتخابات تعلن موعد إعلان نتائج "الشيوخ" رسميًا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل، بمسرح التلفزيون المصري بماسبيرو; للإعلان عن النتيجة النهائية الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات - في بيان مساء اليوم /الجمعة - أن مجلس إدارة الهيئة اجتمع للفصل في التظلمات التي تلقتها الهيئة بشأن إجراءات الاقتراع والفرز في العملية الانتخابية، حيث انتهى مجلس الإدارة بعد فحص أوراق التظلمات إلى عدم قبول 6 تظلمات منها، نظرا لتقديمها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ورفض 11 تظلما من الناحية الموضوعية; لخلوها من أي دليل أو مستند يؤيدها.

وأكدت الهيئة أنها تواصل أعمالها في مراجعة إجراءات فرز الأصوات لجميع اللجان العامة على مستوى الجمهورية، وإضافة تصويت المصريين بالخارج إلى كل دائرة، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية الرسمية للانتخابات مجلس الشيوخ.