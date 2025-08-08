محام: 3 محاور رئيسية وراء تفاقم ظاهرة فتح "اللايف"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد المستشار وليد موهوب، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أن الكسب المادي السريع هو المحرك الأساسي لظاهرة فتح "اللايف" وانتظار الهدايا الافتراضية، مشيرًا إلى أن هناك عوامل متعددة تُساهم في تفاقمها، يمكن تقسيمها إلى ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها أسباب نفسية، حيث أوضح أن بعض الشباب يعانون من نقص في الثقة بالنفس أو ضعف في الشخصية، فيجدون في هذه الفيديوهات وسيلة لتعويض هذا النقص واكتساب اهتمام الآخرين.

وقال "موهوب"، خلال لقائه مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس، ببرنامج "حديث اليوم"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن ذلك يأتي بعد الأسباب الاقتصادية، حيث تُعد الحالة الاقتصادية للشباب من أهم الأسباب، فبدلاً من السعي وراء وظيفة مستقرة تتطلب جهداً ووقتًا، يُفضل الكثير منهم الطريق الأسهل والأسرع للكسب المالي عبر تقديم محتوى تافه أو فاسد، فضلًا عن الأسباب الاجتماعية، وأبرز غياب الرقابة الأسرية كأحد العوامل الحاسمة، مشيرًا إلى أن الكثير من الأهل لا يدركون ما يفعله أبناؤهم على هذه المنصات، خاصة الفتيات، وهو ما يتطلب رقابة أكثر وعياً وحواراً مفتوحاً بدلاً من القمع.

وفجّر مفاجأة أكثر خطورة، حيث أكد أن بعض الشباب يُمارسون هذه الأفعال بعلم وموافقة أهلهم، مؤكدًا أن الموضوع أصبح مرتبطًا بالدخل المادي، حيث يتحول الابن أو الابنة إلى مصدر دخل للأسرة، مما يجعل الأب يفقد سلطته في وضع المعايير الأخلاقية والمحاسبة عليها.

وحذر من خطورة هذا التحول، حيث أصبحت قيم المجتمع وأخلاقياته في مواجهة مباشرة مع إغراءات المال السريع، في تحدٍ جديد يضع الأسرة المصرية أمام مسؤولية كبيرة.