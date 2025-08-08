كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس دولة فلسطين، محمود عباس.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

قيمة وموعد صرف منحة المولد النبوي الشريف 2025 للعمالة غير المنتظمة

كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل، موعد صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة 2025-2026.

للتفاصيل.. اضغط هنا

فرص عمل متاحة بسوبر ماركت شهير| التخصصات ورابط التقديم

كشفت وزارة العمل، عن فرص عمل جديدة في أسواق عبد الله العثيم ضمن النشرة القومية للتشغيل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الرئيس السيسي يؤكد استمرار الجهود المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس دولة فلسطين، السيد محمود عباس.

للتفاصيل.. اضغط هنا

7 آلاف جنيه راتب.. فرص عمل متاحة بفنادق في جنوب سيناء

كشفت وزارة العمل، عن فرص عمل جديدة ضمن النشرة القومية للتشغيل في محافظة جنوب سيناء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الصحة: 1.7 مليون خدمة طبية مجانية في يوم واحد ضمن حلمة "100 يوم صحة"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 36 مليونًا و268 ألفًا و788 خدمة طبية مجانية خلال 23 يومًا، وذلك منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

15 مليون جنيه غرامة.. إحالة أصحاب مخابز مخالفة بالجيزة للنيابة

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، استمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال والمخابز ومستودعات البوتاجاز، بالتنسيق بين مديرية التموين ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، لمواجهة الغش التجاري والممارسات الاحتكارية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يعزز من حماية حقوق المواطنين.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"الأرصاد": ارتفاع تدريجي للحرارة بداية من الغد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رقم قياسي.. وزير الزراعة: 6.5 مليون طن صادرات حتى الآن

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حجم الصادرات الزراعية المصرية قد بلغ حتى الآن حوالي 6.5 مليون طن، بزيادة تجاوزت 600 ألف طن عن الفترة نفسها من العام الماضي.

للتفاصيل.. اضغط هنا