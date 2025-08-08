متبقيات المبيدات" أول معمل يجمع بين 6 شهادات آيزو في مجالات مختلفة

كتب- عمرو صالح:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إنجاز تاريخي بتحقيق المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، لست شهادات آيزو دولية، حيث تُعد هذه المرة الأولى التي يحصل فيها أحد المعامل التابعة للمركز، على هذا العدد من الاعتمادات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذه الشهادات شملت مجالات حيوية مثل: جودة إدارة المعامل، وجودة اختبارات الكفاءة، وجودة المنشآت التعليمية، وجودة التدريب، وجودة الصحة والسلامة المهنية إدارة البيئة، بالإضافة إلى جودة إدارة الشؤون المالية والإدارية.

من جانبه، هنأ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، العاملين والباحثين في المعمل على هذا النجاح، مؤكدًا أنه يضاف إلى إنجازات الوزارة، كما حث فريق العمل على مواصلة الجهد لمواكبة التطورات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن هذه الاعتمادات الدولية تعزز الثقة في نتائج التحاليل، مما يدعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية ويفتح لها أسواقًا جديدة.

وأكد فاروق أن الحصول على هذه الشهادات يمثل دليلًا على الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية، داعيًا إلى اتخاذ هذا النجاح حافزًا للحفاظ على هذه المعايير. كما شدد على أن مسؤولية الحفاظ على جودة وسمعة المنتجات الزراعية المصرية هي مسؤولية جماعية.

ومن ناحيته، أكد الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أهمية الدور الذي يقوم به المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ضمن منظومة الرقابة على الأغذية، وتعزيز الصادرات الزراعية المصرية، لافتًا إلى أن المعمل يعتبر ذا مكانة دولية وعالمية كبيرة، حيث إنه أحد أكبر المعامل في منطقة الشرق الأوسط في مجال فحص ملوثات الأغذية والبيئة، والمعمل المرجعي للاتحاد الأفريقي والكوميسا. كما أنه حاصل على الاعتماد منذ أكثر من 28 عامًا في الأيزو، ومعتمد من المجلس الوطني للاعتماد، وهيئة الاعتماد الأمريكية، مما يحقق أعلى نسب الجودة العالمية في نتائجه وثقة عملائه.

ومن جانبها، توجهت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بالشكر إلى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الدعم المستمر للمعمل وجهود التطوير، والمتابعة المستمرة من الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وهو الأمر الذي يعد حافزًا لمواصلة المعمل تحقيق العديد من الإنجازات في مجال عمله، بما يساهم أيضًا في زيادة صادراتنا إلى الأسواق الدولية من الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.

وأشارت إلى مواصلة المعمل جهوده وخطواته الحثيثة في تقديم خدماته بأعلى مواصفات الجودة، من خلال حصوله على الاعتمادات في المواصفات المختلفة التي تعطيه ثقلًا كبيرًا، وتزيد من ثقة عملائه وثقة الأسواق الدولية في نتائجه، وتقديم خدماته على نطاق أوسع لخدمة مناطق أكثر.

وقالت إن المعمل هو أحد أهم المعامل في منطقة الشرق الأوسط، نظرًا لأنه أول معمل معتمد في الأيزو في مصر والشرق الأوسط منذ عام 1996، كما يضم أكثر من سبعة أقسام لتحليل الملوثات الكيميائية والميكروبية في الأغذية والبيئة، وهو المعمل المرجعي للاتحاد الأفريقي لتحليل متبقيات المبيدات في الأغذية.اقرأ أيضًا:

