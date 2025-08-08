"القومي للمرأة" يهنئ عزة كامل لفوزها بجائزة التميز للمرأة العربية

كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهاني إلى الدكتورة عزة كامل، المقررة المناوبة للجنة المنظمات الأهلية بالمجلس، بمناسبة حصولها على جائزة التميز للمرأة العربية في دورتها الخامسة في مجال التنمية المجتمعية، والتي تُقام تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها البالغة بهذا التكريم المستحق، مشيدةً بإسهامات الدكتورة عزة كامل البارزة في مجال التنمية المجتمعية، ودورها الفاعل في ملف تمكين المرأة. وأكدت أن هذا الفوز يمثل تتويجًا لمسيرتها الحافلة بالإنجازات، ونموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية، متمنيةً لها المزيد من النجاح والتوفيق في مسيرتها المستقبلية.

