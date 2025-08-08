إجراءات مرتقبة لصندوق الثروة النرويجي بشأن استثمارات إسرائيل

وكالات

أعلن وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرج، أن صندوق الثروة السيادي لبلاده، والذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، سيكشف الأسبوع المقبل عن تغييرات في طريقة تعامله مع الاستثمارات الإسرائيلية، في ضوء المخاوف الأخلاقية المرتبطة بالحرب في غزة والاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

وكانت الحكومة النرويجية قد أمرت، في وقت سابق، بإجراء مراجعة عاجلة لاستثمارات الصندوق، وأوضح ستولتنبرج خلال مؤتمر صحفي أن هناك "عدة إجراءات يمكن اتخاذها مع الوقت، لكن ما يمكن التعامل معه بسرعة يجب أن يتم سريعًا".

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات المقبلة لن تشمل سحبًا شاملًا للاستثمارات من جميع الشركات الإسرائيلية، دون أن يحدد طبيعة الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها.

ويأتي ذلك عقب موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، صباح اليوم الجمعة، على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال مدينة غزة، في خطوة تمهد لعملية برية واسعة.