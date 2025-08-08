القومي للمرأة يهنئ بطلات مصر في الاسكواش بالفوز ببطولة العالم للناشئات

كتبت: نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهاني إلى منتخب مصر لناشئات الإسكواش، بمناسبة تتويجهن ببطولة العالم للفرق، التي استضافها نادي بلاك بول بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد فوزهن المستحق على منتخب هونج كونج في المباراة النهائية.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها بهذا الإنجاز الرياضي المشرف، الذي يعكس تفوق اللاعبات المصريات وإصرارهن على التميز ورفع اسم مصر عاليًا، مؤكدة أن هذا النجاح يبرهن على الريادة العالمية التي تحققها الرياضة النسائية المصرية، وخاصة في رياضة الإسكواش. كما تمنت لهن المزيد من الانتصارات في البطولات والمحافل الدولية المقبلة.

وضمت قائمة المنتخب المصري في منافسات الفردي كلًا من: أمينة عرفي، نادين الحمامي، ماليكا تيمور، جنى جلال، سهيلة حازم، ورقية سالم.

