يبحث الكثير من المواطنين عن وجهات مميزة يمكنهم من خلالها قضاء وقت ممتع في الساحل الشمالي، خاصة بالشقق والشاليهات المطلة على البحر.

ويرصد "مصراوي"، أبرز أماكن الإقامة في الساحل الشمالي، وفق الأسعار المعلنة عبر الصفحات الرسمية للفنادق على موقع "فيسبوك" وموقع "بوكينج".

جولف بورتو مارينا – العلمين

يوفر "جولف بورتو مارينا" إقامة تشمل شاطئًا خاصًا وتراسًا، ويقع على بُعد 29 كم من مراسي مارينا، و13 كم من بورتو مارينا، حيث تضم الوحدة غرفة نوم واحدة، وغرفة معيشة، وتلفزيون بشاشة مسطحة، وجهاز تكييف، بالإضافة إلى مطبخ مجهز وحديقة خاصة، مع مسبح ومواقف سيارات مجانية، ويبعد مطار العلمين الدولي نحو 62 كم عن الموقع.

سعر الليلة لفردين: مليون و165 ألف و20 جنيهًا مصريًا.

مرسى مطروح – فيلا خاصة

تقع فيلا "مرسى مطروح" على بعد نحو 48 كم من بورتو مارينا، وتوفر إطلالة على الحديقة مع شرفة وتراس، بالإضافة إلى مسبح خاص، وتضم الوحدة غرفة نوم واحدة، وغرفة معيشة، ومطبخ مجهز، وتلفزيون بشاشة مسطحة، وجهاز تكييف، ويبعد مطار برج العرب الدولي مسافة 44 كم عن الفيلا.

سعر الليلة لفردين: مليون و19 ألف و392 جنيهًا مصريًا.

تاون هاوس في مراسي – Townhouse In Marassi

يقع "تاون هاوس" في قلب منطقة مراسي بالعلمين، وعلى بُعد خطوات من شاطئ صافي، ويوفر مسبحًا خاصًا وشرفة بإطلالة على الحديقة، مع تراس ومواقف سيارات مجانية.

وتضم الفيلا 3 غرف نوم، وغرفة معيشة، وتلفزيون بشاشة مسطحة، وجهاز تكييف، ومطبخ مجهز، وتبعد 2.4 كم عن مراسي مارينا، و34 كم عن بورتو مارينا، ويقع مطار العلمين الدولي على بُعد 38 كم.

