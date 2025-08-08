كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور أحمد السبكي أن العلاقات القوية بين القيادة السياسية في مصر والهند وفرت مناخًا داعمًا لتعزيز التعاون في مختلف مجالات الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن مصر تمثل بوابة آسيا للوصول إلى الأسواق الإفريقية بفضل موقعها الاستراتيجي ودورها الريادي في القارة.

وأوضح السبكي أن الهيئة تستهدف توطين تقنيات الجراحات الروبوتية وتطبيق نماذج الرعاية الأولية الذكية داخل منشآتها الصحية، من خلال شراكات مع كبرى المؤسسات الصحية الهندية، وعلى رأسها مستشفيات "أبوللو" ومجموعة "أستر"، بما يساهم في نقل التكنولوجيا المتقدمة وتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

سفير الهند: مصر مركز إقليمي للتوسع في إفريقيا

من جانبه، أكد السفير سوريش كي ريدي أن مصر تُعد مركزًا إقليميًا مهمًا للتوسع في إفريقيا في مجالات الصحة والتكنولوجيا الطبية، داعيًا الجانب المصري لزيارة الهند للاطلاع على التجربة الهندية الرائدة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأشار إلى تطلع بلاده لبناء شراكة طويلة الأمد مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، لتبادل النماذج الناجحة، وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية، وفتح آفاق جديدة في الأسواق الناشئة. كما شدد على أن السوق المصري واعد لجذب المزيد من الشركات الهندية المتخصصة في التكنولوجيا والرعاية الصحية، خاصة في ظل التطور السريع للعلاقات بين البلدين والإمكانات الكبيرة للتعاون في الابتكار الصحي.

وشارك اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشؤون الفنية، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، ومدير الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الدكتورة ريهام الشناوي، مدير إدارة الاتصال والتعاون الدولي، الدكتورة ندى الششتاوي، مسؤول تعاون دولي.

ومن جانب سفارة الهند في القاهرة، كلًا من: السيد راف برافين سينج، السكرتير الأول للاقتصاد والتجارة والممثل التجاري بالسفارة، السيد أسعد زوبيري، السكرتير الثالث لشؤون التجارة والاقتصاد.