وزير الري يتابع حالة منظومة الري والصرف ومحطات الرفع بالدقهلية

كتب- أحمد الجندي:

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة حالة منظومة الرى والصرف ومحطات الرفع بزمام منطقة قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية .

وتم خلال الإجتماع عرض الإجراءات العاجلة التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية لتحسين منظومة الري والصرف بالمنطقة، حيث تم توسعة حوض طرد محطة رفع قلابشو لاستيعاب تصرف محطات الطوارئ التى تم تركيبها فى مص المحطة بتصرف ١٣ متر مكعب/ثانية .

كما تم خلال الإجتماع عرض موقف الإجراءات الخاصة بتنفيذ أعمال تغطية مصرف قلابشو (تغطية مجرور طرد محطة الرفع)، وتدعيم سحارة قلابشو، وإنشاء محطة رفع جديدة على مصرفى قلابشو و زيان لتستوعب التصرفات المائية وضخها لمجرور الطرد القائم حاليا.

وتم عرض موقف إنشاء محطة رفع قلابشو وزيان الجديدة، حيث قامت أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بطرح عملية إنشاء المحطة، وجارى أعمال البت الفنى تمهيدا لإسناد العملية وبدء التنفيذ.

كما تم عمل دراسة هيدروليكية بمعرفة معهد بحوث الصرف التابع للمركز القومى لبحوث المياه، والتى انتهت لضرورة تدعيم سحارة قلابشو لاستيعاب التصرفات الزائدة المتوقعة، وتم بالفعل إسناد الأعمال المطلوبة ضمن "مشروع تأهيل المنشآت المائية".

ووجه "سويلم" لأجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع أجهزة وزارة الإسكان وجهاز مدينة المنصورة الجديدة فيما يخص إجراءات تغطية مجرور طرد محطة الرفع .

