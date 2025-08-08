كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل، بيانًا اليوم، ناشدت فيه العمال المصريين المستحقين للمعاشات التقاعدية العراقية، ممن عملوا سابقًا بالقطاع الخاص في دولة العراق وخرجوا على المعاش، والمدونة أسماؤهم في الجداول الثلاثة المرفقة بالبيان، سرعة التوجه لاستلام مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأوضح البيان أن الأسماء الواردة في جدول يوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 عليهم التوجه إلى مصرف الرافدين – فرع القاهرة بشارع التحرير، الدقي، بينما الأسماء المدرجة في جدول يوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 عليهم التوجه إلى المصرف نفسه.

أما الأسماء الواردة في جدول يوم الخميس فيتوجب عليهم الحضور إلى مقر وزارة العمل القديم – 3 شارع يوسف عباس، مدينة نصر لاستلام البطاقات البنكية الخاصة بهم.

وشددت الوزارة على ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي سارية، وأصل الهوية التقاعدية عند الحضور.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي تزامنًا مع اجتماع اللجنة الفنية المشتركة بين وزارتي العمل في مصر والعراق، والمنعقد في القاهرة خلال الفترة من 12 إلى 16 أغسطس 2025، وفي إطار جهود وزارة العمل المصرية لرعاية العمالة الوطنية بالخارج.

وأضافت الوزارة أنها وبالتنسيق مع دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي العراقية، قامت بمراجعة المبالغ الموقوفة لدى مصرف الرافدين تمهيدًا لصرفها لمستحقيها، إلى جانب التنسيق مع شركة "كي كارد" العراقية لإصدار البطاقات البنكية الخاصة بالمستفيدين.

واختتمت الوزارة بيانها بدعوة المواطنين الواردة أسماؤهم في الجداول الثلاثة المرفقة إلى التوجه صباحًا إلى المقرات المحددة، وفي المواعيد المقررة لكل جدول، لاستلام مستحقاتهم وصرفها دون تأخير.