15 مليون جنيه غرامة.. إحالة أصحاب مخابز مخالفة بالجيزة للنيابة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، استمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال والمخابز ومستودعات البوتاجاز، بالتنسيق بين مديرية التموين ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، لمواجهة الغش التجاري والممارسات الاحتكارية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يعزز من حماية حقوق المواطنين.

ضبط آلاف المخالفات التموينية

جاءت تصريحات المحافظ خلال اطلاعه على جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال الشهر الماضي، والتي أسفرت عن ضبط 2,886 مخالفة تموينية متنوعة، شملت 30 طنًا من السلع المدعمة والمواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وأوضح المحافظ أنه في مجال الرقابة على المخابز البلدية والسياحية، تم ضبط 22.5 طنًا من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبه إلى السوق السوداء، بالإضافة إلى 4 أطنان من الدقيق الفاخر مجهول المصدر.

وفي إطار حملات التفتيش على الأسواق والمحال العامة والبدالين التموينيين، تم ضبط 1,676 بطاقة تموينية، و2 طن و200 كجم من السكر التمويني والحر، و6,180 لترًا من زيت الطعام السائب مجهول المصدر، و1.75 طن من اللحوم وأجزاء الدواجن منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، و900 كجم من الجلوكوز، وطن من سماد اليوريا المدعم، و730 لترًا من المنظفات، و3,180 علبة جبن، و1,200 علبة صلصة، و540 زجاجة خل، و125 كجم من الجبن المبشور والسمن، و18,425 عبوة معطر، و2,585 علبة سجائر وتبغ مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 50,885 لترًا من السولار والبنزين المهرب، و10 أسطوانات بوتاجاز منزلي من مستودعات غير مرخصة.

من جانبه، أوضح بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أنه تم تحصيل غرامات مالية بقيمة 15 مليون و427 ألف جنيه من أصحاب المخابز البلدية المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.