النقل" تكشف ملابسات حادث أطفيح

كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة النقل، ممثلة في شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت، بيانًا إعلاميًا بشأن حادث التصادم الذي وقع بعد بوابات الكريمات على الطريق الصحراوي الشرقي، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وتقدمت وزارة النقل بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر ضحايا الحادث المروري الأليم، داعية المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وردًا على ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بشأن وقوع الحادث عند الكيلو 70 بعد بوابات الكريمات، أوضح الفحص الأولي أن الحادث نتج عن اصطدام أتوبيس بسيارتين نقل كانتا متوقفتين على جانب الطريق بسبب عطل مفاجئ.

وأكدت وزارة النقل، ممثلة في شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة، أن الأتوبيس المتسبب في الحادث لا يتبع الشركة، وإنما يخص إحدى شركات النقل الخاصة الأخرى.