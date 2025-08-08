كتب- أحمد جمعة:

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مؤتمراً إعلامياً موسعاً اليوم بمقر الهيئة، لاستعراض أبرز إنجازات ومشروعات الهيئة خلال عام 2025، وذلك بحضور قيادات الهيئة وممثلي وسائل الإعلام، حيث تم التفاعل مع الحضور والإجابة على كافة استفساراتهم، يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز الشفافية وتفعيل التواصل الفعّال مع شركاء القطاع الصحي والإعلام،

خلال كلمته الافتتاحية، رحّب الدكتور الغمراوي بالحضور، مشدداً على أن الهيئة تواصل عملها وفق رؤية طموحة ترتكز على الاستدامة والابتكار، بهدف توطين صناعة الدواء وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

أكد الغمراوي أن الشفافية والتواصل مع الرأي العام هما أحد المرتكزات الأساسية لعمل الهيئة، مشيدًا بالدور المهني الذي تقوم به وسائل الإعلام في توعية المواطنين، وتسليط الضوء على الإنجازات والتحديات في ملف الدواء، بما يسهم في بناء منظومة صحية قائمة على الثقة والمشاركة المجتمعية.

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تسعى بخطى مدروسة وطموحة للوصول إلى مستوى النضج الرابع وفقًا لإطار التقييم المعتمد من منظمة الصحة العالمية، والذي يُعد من أعلى درجات التميز الرقابي التي يمكن أن تحققها الهيئات الدوائية على مستوى العالم. وأوضح أن هذا المستوى يُجسد قدرة الهيئة على إدارة منظومة دوائية متكاملة، قائمة على أنظمة رقمية متطورة، ومرتكزات علمية وتنظيمية راسخة، مما يرسّخ مكانة مصر كمركز إقليمي للرقابة الدوائية، ويعزز من قدرة الدولة على تصدير الدواء والخبرة التنظيمية إلى الأسواق العالمية.

وفي إطار دعم التصنيع المحلي، أكد رئيس الهيئة أن الهيئة تضع توطين صناعة الدواء في مقدمة أولوياتها، من خلال تيسير الإجراءات التنظيمية وتشجيع الشراكات الاستثمارية، بهدف نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الاكتفاء الذاتي من المستحضرات الحيوية والأساسية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الأمن الدوائي.

وأشار إلى أنه في الفترة من يوليو 2024 حتى يوليو 2025 تم توطين 47 مادة فعالة تدخل في تصنيع 133 مستحضرًا دوائيًا بمختلف الأشكال والتركيزات، منها مستحضرات لعلاج أمراض القلب، السكر، الأورام، مثبطات المناعة، وأدوية الاستنشاق والتخدير، بما يساهم في تعزيز التنافسية وتوفير الأدوية الحيوية للمرضى.

وشهد المؤتمر عروضًا تقديمية سلطت الضوء على أبرز المشروعات، حيث تم الإعلان عن إصدار النسخة الخامسة من دستور الدواء المصري، الذي يُعد المرجع الرسمي للمواصفات الدوائية في مصر، ويضم ما يقرب من 3000 مونوجراف وفصل عام، في خطوة نوعية نحو التحول الرقمي وتوحيد المعايير وضمان جودة المستحضرات.

وشمل العرض مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصري، حيث شملت المرحلة الأولى مسحًا شاملاً لـ94% من المؤسسات الصيدلية، حيث تم تسجيل 50,662 صيدلية منها على المنصة الإلكترونية،بإجمالي 20,321,303 وحدة دوائية وعدد 16,701 صيدلية اقرت بعدم وجود ادوية منتهية الصلاحية . وقد بدأت المرحلة الثانية من المبادرة، والتي تمتد لثلاثة أشهر، حيث تم سحب أكثر من 12.6 مليون وحدة بنسبة سحب بلغت 62.3%. وتم التأكيد على نشر الدليل التنظيمي للمبادرة عبر الموقع الرسمي للهيئة.

وفي إطار التعاون الدولي، أعلنت الهيئة انضمامها إلى الشبكة الأوروبية العامة لمعامل مراقبة الأدوية GEON، التابعة للإدارة الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية، لتصبح مصر ثاني دولة إفريقية بعد المغرب تنضم إلى هذه المنظومة، وهو ما يعزز ثقة الشركاء الدوليين في النظام الرقابي المصري.

وعلى صعيد الإجراءات التنظيمية، تم استعراض مشروع ملف التسجيل الإلكتروني الموحد e-CTD، الذي يهدف إلى تسريع إجراءات تسجيل المستحضرات ودعم التصدير، ويتضمن ثلاث مراحل تمتد بين 6 إلى 24 شهرًا، مع التركيز على تأهيل الكوادر وتطوير البنية التحتية الرقمية.

كما تناول المؤتمر جهود الهيئة في دعم توافر المستحضرات وتأمين مخزون استراتيجي يكفي

لـ6 أشهر، وتوفير المواد الخام الاستراتيجية لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وذلك عبر آليات للرصد المبكر والتواصل مع الشركات، حيث بلغت مبيعات سوق الدواء المصري خلال النصف الأول من 2025 حوالي 1.9 مليار عبوة، وكانت العام الماضي 1.8 مليار عبوة، وهو ما يعد نمو بالسوق المصري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والاستمرار المتصاعد في حجم التداول داخل السوق المصري، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.9 مليار عبوة بنهاية العام.

وفي إطار التحول الرقمي، تم الإعلان عن تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للهيئة، مما أدى إلى تقليص زمن الإجراءات بنسبة 30% إلى 40%. وقد استفاد من الخدمة منذ إطلاقها في 30 يونيو 2025 عدد 1334 عميلًا، بتنفيذ 131 خدمة، في حين بلغ إجمالي الخدمات المقدمة للشركات منذ مطلع 2024 حتى يونيو 2025 نحو 375,757 خدمة.

كما تم تسليط الضوء على حصول الهيئة على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك" كأول جهة مصرية منتجة للمواد المرجعية بشهادة (Certified Reference Material) طبقًا للمواصفة الدولية ISO 17034:2016، مما يعزز دور الهيئة المرجعي في المنطقة في مجالات التحليل وتوكيد الجودة.

حضر اللقاء عدد من قيادات هيئة الدواء المصرية، الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيئة، والدكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشؤون الإعلام ودعم الاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية. كما شاركت الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على الإدارة المركزية للسياسات ودعم الأسواق، الدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، والمهندس محمد حسين طنطاوي، المشرف على التحول الرقمي ومشروعات الميكنة، والدكتورة داليا أبو حسين، مدير الإدارة العامة لتوكيد الجودة، والدكتورة هبة الله إبراهيم، مدير الإدارة العامة لتسجيل المستحضرات الحيوية، والدكتور محمد الخطيب، مدير الإدارة العامة للمعامل المرجعية

وفي ختام فعاليات المؤتمر، وجّه الدكتور علي الغمراوي الشكر لكافة وسائل الإعلام على دورها التوعوي الحيوي، مؤكدًا التزام الهيئة بتعزيز الشفافية وبناء جسور ثقة دائمة مع المجتمع. وشدد على أن الهيئة، بدعم القيادة السياسية، ماضية في تطبيق أعلى المعايير العالمية لضمان توافر دواء آمن وفعال وعالي الجودة للمواطن المصري، في إطار رؤية وطنية تضع مصر في موقع الريادة إقليميًا ودوليًا في مجال صناعة الدواء والرقابة عليه.