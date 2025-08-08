كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وقعت وزارتي النقل والأوقاف، بروتكول تعاون بهدف دعم الأنشطة التوعوية والدعوية الخاصة بأخلاقيات استخدام الطرق والتعامل مع وسائل النقل والمواصلات بمختلف أنواعها، بما يُسهم في المحافظة على أرواح المواطنين والممتلكات العامة، وتعزيز القيم الدينية والاجتماعية الإيجابية، وذلك من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية، وتنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل، وتبادل المواد العلمية والمحتوى الرقمي بين الجانبين.

وقّع البروتوكول كلٌّ من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية – وزير الصناعة والنقل؛ والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

واستُهل اللقاء بكلمة ألقاها الفريق مهندس كامل الوزير، رحّب فيها بالدكتور أسامة الأزهري، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف التوعوي والتنويري في بناء الوعي وترسيخ القيم، مؤكّدًا أن الخطاب الديني الرشيد له أثر بالغ في توجيه السلوك العام، سواء داخل المسجد أو حتى في محيط المؤسسات الخدمية، مشيرًا إلى أهمية الربط بين القيم الدينية والسلوك المجتمعي في مرافق النقل والمواصلات.

كما أشاد الوزير بدور الأزهر الشريف والكنيسة المصرية في المشاركة في التوعية بمختلف الوسائل، بما يُسهم في الحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة المملوكة للشعب، لافتًا إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل للتعاون مع كافة الجهات والوزارات والمؤسسات، للتصدي للسلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطرق ووسائل النقل والمواصلات، حفاظًا على الأرواح والممتلكات العامة.

وأضاف أن التصدي للظواهر السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطرق، مثل عدم مراعاة المشاة للعبور الآمن، وإهمال ارتداء بعض السائقين لحزام الأمان، وعدم الالتزام بالحارات المرورية، وبالمسافات الآمنة بين السيارات، وإلقاء المخلفات على الطريق، والسير بسرعات زائدة، والسير عكس الاتجاه، والسير تحت تأثير تعاطي المخدرات، وكذلك السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض في مرفق السكك الحديدية، مثل اقتحام المزلقانات، وإقامة المعابر غير القانونية على شريط السكة الحديد، وشد فرامل الهواء أثناء سير القطار، وإلقاء القمامة على القضبان، وركوب القطارات في أماكن غير مخصصة لذلك، مثل التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين فواصل العربات، وقذف الأطفال للقطارات بالحجارة، والتي تؤدي إلى وقوع إصابات بين الركاب والسائقين، سيكون من خلال أنشطة وندوات دعوية وتوعوية مركّزة مشتركة، بالإضافة إلى توظيف المنصات الإعلامية والرقمية للوزارتين في بث محتوى مرئي ومسموع يعزّز السلوك الإيجابي، ويواكب التطورات المجتمعية، ويعكس قيم الانتماء والمسئولية.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من الطرفين لمتابعة التنفيذ، وتقييم الأداء، وتحديد البرامج المستهدفة والأنشطة المشتركة.

ومن جانبه، أكّد الدكتور أسامة الأزهري أن هذا التعاون يأتي في توقيت بالغ الأهمية، يتطلّب تضافر الجهود وتكامل مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الفكرية والقيمية التي يواجهها المجتمع. وأضاف أن وزارة الأوقاف تعمل على غرس السلوكيات الرشيدة في الإنسان المصري، ليكون نزيهًا، غيورًا على وطنه، وصانعًا لمستقبله، ومستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «أعطوا الطريق حقَّه»، ومشيرًا إلى أن المبادئ النبوية تضع قواعد دقيقة لآداب الطريق والانضباط العام.

وأوضح أن البروتوكول يتضمن دمج أنشطة مبادرة "صحح مفاهيمك" داخل مرافق النقل، حيث تعالج المبادرة (45) قضية فكرية وسلوكية، منها: الالتزام بالسرعة المحددة، واستخدام حزام الأمان، وآداب الطريق، وغير ذلك. وقد نُفّذت المبادرة بالتنسيق مع (15) وزارة وهيئة وطنية.

كما أشار إلى كتابه "الشخصية المصرية: خطوات على طريق استعادة الثقة"، باعتباره مرجعًا في فهم وتحليل السلوك العام المصري.