كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، مساء الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها..

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن مصر تواصل تنفيذ خطتها الطموحة للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال اجتماع حديث على الإنجازات الملموسة التي تحققت، خاصة تحسن قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

وأضاف عز خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على قناة dmc أن هذا التحسن يُعد خطوة إيجابية، لكنه يتطلب وقتًا لينعكس على أسعار السلع والخدمات في الأسواق.

قال اللواء أركان حرب محمد الغباري، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن ثورة 30 يونيو شكلت نقطة تحول حاسمة أنقذت مصر من مخططات استهدفت تفكيك الدولة وتهديد استقرارها، مشيرًا إلى أنها أعادت إحياء مشروع التنمية الوطنية.

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصر كادت تقع في فخ مشروع "الشرق الأوسط الجديد" الذي روجت له قوى استعمارية عبر أدوات محلية وخارجية.

قال محمد جبران، وزير العمل، إنّه وفقا لقانون العمل الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر، فإن أي عامل يتعرض لمشكلة مثل الإقالة، فإنه يمكنه التوجه إلى وزارة العمل في مديرياتها أو مكاتب العمل ليقدم شكوى".

وأضاف جبران خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "عندها نستدعي صاحب المحل، ونقوم بعمل مفاوضة بين صاحب العمل والعامل أو مجموعة من العمال".

قال محمد جبران، وزير العمل، إنّ صاحب العمل لا بد أن يحرر عقودا للعمال الذين يعملون لديه، حتى تضمن وزارة العمل الأجر العامل، التأمين الطبي، والتأمينات الاجتماعية.

وأضاف جبران خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "صاحب العمل عليه أن يبرم العقد مع العامل في الفترة الذي يحتاجه فيها، مثل 6 شهور أو سنة أو 10 سنوات أو أي فترة أخرى".

قال محمد جبران، وزير العمل، أنّ 87 قرارا تنفيذيا ستكون مكملة لقانون العمل الجديد، موضحًا: "عقدنا حوارا مجتمعيا من أجل قانون العمل الجديد، وهو ما سنفعله لتطبيق القرارات التنفيذية للتأكيد على أن القانون صدر بشكل توافقي مع جميع الفئات".

وأضاف جبران خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "هناك 62 قرارا تنفيذيا تخص وزارة العمل، وهناك قرارات تنفيذية تخص مجلس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة الصناعة، وستصدر من الأماكن المختصة بها".