سؤال بـ"النواب" لإعادة النظر في لائحة علاج المرضى النفسيين بعد ارتفاع أسعارها

03:00 ص الجمعة 08 أغسطس 2025

الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، الحكومةَ بإعادة النظر في اللائحة المالية الجديدة لمستشفيات الصحة النفسية، التي بدأ العمل بها منذ أيام، بعد الارتفاعات الكبيرة في تكلفة إقامة المريض المحتجز من 150 جنيهًا إلى 550 جنيهًا يوميًا، دون أن تشمل هذه التكلفة أي خدمات طبية.

كما طالب رمزي في سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، باتخاذ جميع الإجراءات لتطبيق نصوص الدستور في توفير الرعاية الصحية للمرضى النفسيين لغير القادرين من المواطنين البسطاء والفقراء بالمجان، نظرًا لعدم قدرتهم المالية على توفير العلاج لهم.

وتساءل: "لماذا لا تتحمل وزارة الصحة والسكان تكاليف علاج المرضى النفسيين، خاصة أن أغلب هؤلاء المرضى لا يملكون دخلًا، وأن أسرهم غالبًا من الفئات غير القادرة؟ ولماذا تخلت وزارة الصحة والسكان عن دورها في العلاج المجاني في مستشفيات الصحة النفسية؟".

كما تساءل الدكتور إيهاب رمزي قائلًا: "لماذا لا تدرس الحكومة جميع حالات المرضى النفسيين، ليتم علاج المرضى الأثرياء القادرين على نفقتهم الخاصة، وعلاج غير القادرين بالمجان ودون أي مقابل مادي؟"، مطالبًا بوضع سياسات جديدة للعلاج بالمستشفيات الحكومية، والإسراع في تنفيذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وكانت اللائحة السابقة تنص على تخصيص 60% من أسرة المستشفيات الحكومية للعلاج المجاني.

الدكتور إيهاب رمزي إيهاب رمزي عضو مجلس النواب لائحة علاج المرضى النفسيين الرعاية الصحية للمرضى النفسيين ارتفاع أسعار علاج المرضى النفسيين
