أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة 8 أغسطس وحتى الأربعاء 13 أغسطس على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيانها أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الجمعة طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، ومائل للحرارة رطب ليلًا، مع أجواء مائلة للبرودة في الساعات الأولى من الصباح وشبورة مائية صباحًا يوميا (من 4 إلى 8 صباحًا) على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجـه البحـري، مدن القناة، ووسط سيناء.

وتوقعت الهيئة نشاط لحركة الرياح قد تصل سرعتها إلى 44 كم/س خاصة على جنوب سيناء والسواحل الشمالية، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج السويس، بارتفاع أمواج يتراوح بين 2.5 إلى 3.5 متر.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس بداية من السبت 9 أغسطس ارتفاع طفيف بقيم درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ونشاط لحركة الرياح على جنوب سيناء وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من وسط وجنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية ونشاط للرياح على جنوب سيناء.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وأقصى غرب البلاد يوم الأحد 10 أغسطس.

