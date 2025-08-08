نشاط للرياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيانها أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، ومائل للحرارة رطب ليلًا، مع أجواء مائلة للبرودة في الساعات الأولى من الصباح وشبورة مائية صباحًا يوميا (من 4 إلى 8 صباحًا) على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجـه البحـري، مدن القناة، ووسط سيناء.

وتوقعت الهيئة نشاط لحركة الرياح قد تصل سرعتها إلى 44 كم/س خاصة على جنوب سيناء والسواحل الشمالية، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج السويس، بارتفاع أمواج يتراوح بين 2.5 إلى 3.5 متر.

اقرأ أيضا:

ننشر تنسيق 66 جامعة خاصة وأهلية لطلاب الثانوية والشهادات المعادلة 2025

الجيزة: صرف تعويضات عاجلة وتوفير سكن بديل لأسرة ضحايا عقار البراجيل المنهار

طقس الساعات المقبلة.. أجواء شديدة الحرارة واضطراب الملاحة بالبحر الأحمر

رئيس هيئة الدواء: "لا نية لزيادة أسعار الأدوية.. ولو الدولار نزل هنخفض الأسعار"