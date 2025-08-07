كتب- محمد أبو بكر:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي مساء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي. واستهل المؤتمر بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين.

وفي بداية حديثه، تطرق رئيس الوزراء إلى انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن ما شهدته مصر هذا الأسبوع يمثل محطة مهمة في دعم الحياة التشريعية. وأشار إلى أن مجلس الشيوخ يُعد عقل الدولة ومركز الفكر الذي يساند مجلس النواب، ويزود الحكومة بتقارير فنية وعلمية ذات أهمية.

وأوضح مدبولي أن دور الحكومة اقتصر على التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لتنظيم العملية بنجاح. ووجه الشكر للهيئة وللمواطنين الذين شاركوا في ممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن الدولة تستعد للاستحقاق الأكبر القادم وهو انتخابات مجلس النواب.

مساعدات غزة مستمرة بجهود مكثفة وإبرار جوي إلى جانب الشاحنات

وفيما يخص الوضع الإنساني في قطاع غزة، قال رئيس الوزراء إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لإيصال المساعدات. وأضاف أن هناك آلاف الشاحنات المصرية قريبة من معبر كرم أبو سالم، وقد دخل منها عدد كبير خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن المساعدات تدخل أيضًا عبر الإبرار الجوي بالتعاون مع دول أخرى.

وأكد أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.

افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر.. ومصر تهديه للعالم

أعلن الدكتور مدبولي تحديد الأول من نوفمبر المقبل موعدًا رسميًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن الحكومة تستعد لاستئناف كافة الفعاليات المرتبطة بهذا الحدث الكبير. وأضاف أن المتحف سيكون هدية من مصر إلى العالم، ويعكس عظمة الحضارة المصرية.

توجيهات حكومية بمتابعة البنية الأساسية مع ذروة استهلاك الصيف

وتحدث رئيس الوزراء عن الضغوط المتزايدة على البنية التحتية خلال أشهر الصيف، خصوصًا في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات. وأشار إلى أنه وجه الوزراء والمحافظين بتكثيف المرور اليومي على مرافق البنية الأساسية لضمان كفاءة التشغيل وتجنب أي انقطاع في الخدمات.

وفي هذا السياق، أوضح أن استهلاك الكهرباء تجاوز هذا العام أعلى رقم مسجل في الصيف الماضي، لافتًا إلى أن الدولة استعدت جيدًا لهذه الزيادة، لكنه شدد على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال الصيانة.

مدبولي: لا نقص في المياه.. وما يُتداول عن جفاف الترع خارج السياق

وحول مشكلات الري، أوضح مدبولي أن شكاوى الفلاحين بشأن نقص المياه في بعض الترع تعود لنظام المناوبات المعروف في توزيع مياه الري، خصوصًا خلال موسم الذروة الممتد حتى نهاية أغسطس. وأكد أن وزارة الري تبذل جهودًا كبيرة لضمان وصول المياه وتطهير المجاري المائية.

كما دعا الفلاحين للتعاون مع الدولة في تنظيف المساقي الفرعية، مؤكدًا أن هذا جزء من مسؤوليتهم لضمان كفاءة الري.

مؤتمر المصريين بالخارج.. وتقدير حكومي للجاليات المصرية

وأشار رئيس الوزراء إلى انعقاد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج هذا الأسبوع، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس السيسي واضحة بشأن دعم الجاليات وتذليل العقبات التي تواجههم. وأشاد بدورهم الوطني ومساهمتهم في دعم الاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية استمرار التواصل معهم.

متابعة السياسات النقدية: ارتفاع الاحتياطي وتقدم في برنامج صندوق النقد

كما استعرض مدبولي نتائج اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، مؤكدًا استمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، واستقرار سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.

وأشار إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي ليتجاوز 49 مليار دولار، وتحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، مؤكدًا أن الحكومة تتابع عن كثب ضمان استقرار الأوضاع النقدية والمالية في البلاد.

الإيجارات القديمة.. مدبولي: نواجه ملفًا شائكًا بحلول متوازنة والتزام دولة

وفيما يتعلق بقانون الإيجارات القديمة، قال مدبولي إن الحكومة تتعامل مع هذا الملف منذ البداية على أنه قضية شديدة التعقيد. وأكد أن القانون جاء لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، وأن الدولة ملتزمة بتوفير بدائل للوحدات التي لا يستطيع المستأجرون سداد زياداتها.

وشدد على أن ما يُثار حول ربط القانون بالحكومة الحالية غير دقيق، موضحًا أن التزام التنفيذ هو التزام دولة وليس أفراد. وأعلن أنه سيتم بدء تنفيذ خطوات تطبيق القانون الأسبوع المقبل عبر اجتماع حكومي موسع.

وأكد على ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لن نترك مستحقاً للسكن يقع في دائرة أو دوامة القلق على غده"، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذا التوجيه دون تأخير.

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