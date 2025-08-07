كتب- محمد أبو بكر:

شهدت ليلة أمس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

25 صورة لوظائف جديدة بـ10 محافظات| التخصصات والتقديم

أصدرت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تتضمن عددًا كبيرًا من فرص العمل المتاحة في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

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بيان عاجل من نقابة الأطباء بشأن أزمة نواب قسم النساء بكلية طب طنطا

قالت النقابة العامة للأطباء، إنها تابعت ما تم تداوله من شكاوى واستقالات لعدد من نواب قسم النساء والتوليد بكلية الطب جامعة طنطا.

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السيسي يوجه رسالة للمصريين بشأن "سوشيال ميديا"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الاقتصاد وتحسين أحوال الناس محصلة جهد شعب، وليس حكومة أو قطاع من الدول، قائلًا:"ده محصلة قطاعات الدولة بالكامل، وعندما هذه القطاعات تعمل بكفاءة وبعلم وبمعرفة بشكل كبير، الإنجاز ممكن يتحقق، والأهداف اللي اتحطت ممكن تتحقق ويزيد كمان".

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ارتفاع الرطوبة واضطراب حركة البحر.. توقعات حالة الطقس غدًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 7 يوليو 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

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السيسي: فقدنا 8 مليارات دولار من عائدات قناة السويس بسبب حرب غزة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة طمأنينة للشعب المصري بشأن الصعيد الداخلي واستقرار الأوضاع.

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البابا تواضروس الثاني يهنئ بصوم العذراء: نتبارى في طرق تأديته

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني آباء وأبناء الكنيسة بمناسبة صوم السيدة العذراء مريم والدة الإله، الذي يبدأ غدًا الخميس، وفقًا لترتيب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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وزيرة التنمية المحلية تستقبل وفدًا من شركة إزري العالمية

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وفداً من شركة "Esri" العالمية المتخصصة في نظم المعلومات الجغرافية، برئاسة المهندس حاسم حميدة الرئيس التنفيذي للشركة لشمال إفريقيا.

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هل تتساوى إيجارات الإيجار القديم مع "الإسكان الاجتماعي"؟.. الحكومة توضح

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إن آليات تطبيق قانون الإيجار القديم تبدأ بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، يتضمن نظم عمل الحصر وقواعد تشكيل وعمل اللجان، بما يراعي كافة القواعد الدستورية.

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مدبولي: المباني ذات الطابع الأثري تخضع لمعالجة خاصة وليس للملاك حرية التصرف بها

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أي مبنى مسجل ذو طابع أو قيمة أثرية وعمرانية؛ فلن يسمح لملاكه بالتصرف فيه بالهدم.

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السيسي: الأكاديمية العسكرية مصنعا لبناء الرجال والنساء لمؤسسات الدولة

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر الأربعاء، الأكاديمية العسكرية، والتقى قياداتها والطلاب الدارسين بها.

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