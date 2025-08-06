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خالد عكاشة: هناك محاولة متعمّدة لـتوجيه الهجوم نحو مصر من حماس ومؤيديها

10:52 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

العميد خالد عكاشة

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كتبت -داليا الظنيني:

وصف العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ما وصلت إليه غزة بـ"السقطة الكبرى"، مؤكدًا أن الكارثة الإنسانية التي تعيشها اليوم هي نتيجة مباشرة للخيارات السياسية والعسكرية التي اتخذتها حركة حماس.

وقال "عكاشة" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، إن هناك محاولة متعمّدة لـتوجيه الهجوم نحو مصر من جانب حماس ومؤيديها، باعتبارها معادلة بسيطة تهدف إلى صرف الانتباه عن الفشل الذريع والمسؤولية الكاملة التي تتحمّلها الحركة عمّا آلت إليه الأوضاع داخل القطاع، مشيرًا إلى أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عبّرت بوضوح عن هذه الحقيقة.

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العميد خالد عكاشة توجيه الهجوم نحو مصر من حماس خالد عكاشة ببرنامج بالورقة والقلم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي تصريحات الرئيس السيسي بشأن غزة
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