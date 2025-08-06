25 صورة لوظائف جديدة بـ10 محافظات| التخصصات والتقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تتضمن عددًا كبيرًا من فرص العمل المتاحة في مختلف المحافظات، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص.

3633 فرصة عمل جديدة في 10 محافظات بالتعاون مع 34 شركة

أكدت الوزارة، في بيان رسمي، أنها تلقت طلبات من 34 شركة بالقطاع الخاص في 10 محافظات، تتيح حاليًا نحو 3633 فرصة عمل في عدة تخصصات، من بينها وظائف مخصصة لأصحاب القدرات الخاصة (ذوي الهمم).

وأوضحت الوزارة أن هذه الفرص تتضمن رواتب مجزية تُحدد وفقًا للمقابلات الشخصية، إلى جانب التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك في إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين بهذه الوظائف.

طرق التقديم على فرص العمل المعلنة خلال أغسطس 2025

بحسب بيان الوزارة، يمكن التقديم على هذه فرص العمل خلال شهر أغسطس 2025 من خلال مكتب الإدارة العامة للتشغيل في مقر الوزارة بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، أو من خلال التواصل المباشر مع أرقام وعناوين الشركات المرفقة بالبيان، إلى جانب الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل الذي يُتيح التقديم الإلكتروني على الوظائف المعلنة.

قائمة الوظائف المطلوبة والتخصصات المتوفرة في القطاع الخاص

تتضمن قائمة الوظائف المتاحة في النشرة الجديدة عددًا كبيرًا من التخصصات، منها: أخصائي تسويق، أخصائي موارد بشرية، مهندسو اتصالات وكهرباء، مشرفو ميكانيكا وتحكم كهرباء، مديرو صيانة، محاسبون، مشرفو تنجيد، ليدى جارد (إناث)، مشرفو مواقع، شيفات، أخصائي مشتريات، بائعون، مقدم طلبات، أخصائي تمويل، أمناء مخازن، مهندسو ميكانيكا وجودة، موظفو أعمال إدارية، سائقون رخص أولى وثانية وثالثة، مندوبي مبيعات، مراقبو جودة، فنيون، مشرفو إنتاج، أفراد أمن، بالإضافة إلى وظائف في قطاع الفندقة والمطاعم، وعمال إنتاج ونظافة، وتخصصات أخرى تلبي احتياجات متنوعة من فرص العمل.

وظائف مخصصة لذوي الهمم تنفيذًا للقانون وتوجيهات الرئيس

كما تضمنت النشرة عددًا من الوظائف المخصصة لذوي الهمم في عدد من المحافظات، برواتب مناسبة، وذلك تنفيذًا لخطة وزارة العمل لحصر وتدريب وتشغيل ذوي القدرات الخاصة، ووفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يُلزم المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من هذه الفئة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدمجهم في سوق العمل، وضمان حصولهم على فرص عمل مناسبة تحقق التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهم.

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