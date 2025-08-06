البابا تواضروس الثاني يهنئ بصوم العذراء: نتبارى في طرق تأديته

كتب- محمد أبو بكر:

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني آباء وأبناء الكنيسة بمناسبة صوم السيدة العذراء مريم والدة الإله، الذي يبدأ غدًا الخميس، وفقًا لترتيب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

جاء ذلك قبل بدء عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي عقده مساء اليوم في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالقاهرة.

وقال قداسته في تهنئته: "أهنئكم ببداية صوم العذراء الصوم المحبب في كنيستنا، وهو آخر أصوام السنة الكنيسة، وفيه نتبارى في طرق تأديته، فهناك من يصوم من أول الشهر أي قبل الصوم بأسبوع، وهناك من يصوم بماء وملح، ومن يعتمد في الصوم على منتجات الأرض فقط، دون ماء، ومن يقوم بالصوم لساعات طويلة، وهكذا."

وأضاف: "صوم السيدة العذراء مأخوذ من أديرة الراهبات، اللاتي كن يصمن هذا الصوم، ولأننا شعب يحب الصوم، انتقل الصوم إلى الشعب وإلى الكنيسة كلها."

اقرأ أيضًا:

مدبولي: المباني ذات الطابع الأثري تخضع لمعالجة خاصة وليس للملاك حرية التصرف بها

الشعب الواعي لا يُهزم.. السيسي: وعي المصريين سلاح مواجهة الشائعات

الحكومة ترد على أنباء انحيازها للملاك في قانون الإيجار القديم

تصريحات جديدة لرئيس الوزراء بشأن المتضررين من الإيجار القديم