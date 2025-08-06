السيسي: الأكاديمية العسكرية مصنعا لبناء الرجال والنساء لمؤسسات الدولة

كتب- محمد أبو بكر:

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر الأربعاء، الأكاديمية العسكرية، والتقى قياداتها والطلاب الدارسين بها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي:"اسمحوا لي في البداية إن أنا أوجه لكم جميعًا التحية والتقدير والاحترام لقيادة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والدارسين والدارسات، والحقيقة، مش هقول ليا تحفظ ولا حاجة على كلمة "مصنع الرجال" بس ما هما ما بقوش رجال بس، ده رجال وسيدات يعني، فهي مصنع للكل، لبناء شخصية متوازنة، قادرة، مش فقط للقوات المسلحة، لا، لكل مؤسسات الدولة، والأكاديمية بتقوم بدور كبير قوي، يمكن كل يوم بيتضح هذا الدور، والهدف اللي اتعملت أو اللي من أجله أُنشئت الأكاديمية".

وأضاف "السيسي: "يمكن أنا موجود هنا النهارده عشان حتى في دورة جديدة موجودة من الدورات المدنية، برحب بيهم وأنا عارف إن هم بقالهم يومين أو النهارده تالت، وطبعًا عارف إن ده صعب لأن في أسر وفي أولاد صغيرين وكده، فبرحب بيهم وبقول دي تجربة الهدف منها بناء شخصية، أيًا ما كانت بقى نوعية الشخصية ونوعية المهمة، قادرة على مجابهة تحديات العصر. ده اللي إحنا عايزين نتكلم فيه ونأكده".

وأوضح الرئيس:"هي الفكرة مش فكرة تواجد لمدة معينة كده يعني، لا، ده في ورا منها برامج كبيرة جدًا، والبرامج ديت صُممت بمتخصصين من الجامعات، من كبار المتخصصين كمان، من الجامعات المعنية بهذا، علوم الاجتماع، علوم النفس، والمواد العلمية الأخرى طبقًا للتخصص يعني".

وتابع: "مش عايز أطيل عليكم في هذا الأمر، ولكن أنا بس بأكد إن كل التحية لكم، وكل الترحيب بيكم، وكل الأماني الطيبة والتوفيق ليكم جميعًا، ومش هوصيكم، المدة اللي أنتم موجودين فيها هنا مدة، طالت أو قصرت، هتنتهي، استفيدوا من كل لحظة وأنتم موجودين فيها، سواء من البناء المعرفي أو حتى الاستفادة البدنية يعني، ده جزء كمان ممكن نستفيد منه، وعادات تبقى ممكن بعد كده نضخها في مجتمعنا والناس المحيطين بينا. فربنا يوفقكم إن شاء الله".

وأكمل السيسي: "وهنا، بالجدية والمسؤولية اللي بتتمتع بيها الأكاديمية وقيادتها وأعضاء هيئة تدريسها، أصل هم، يعني أنا ما كنتش أنا عمري ما اتكلمت في النقط دي، أنا عايز أقول إن أعضاء هيئة تدريس الأكاديمية عناصر منتقاة مؤمنة بالفكرة، مؤمنة بالفكرة ومؤمنة بالهدف ده، وبالتالي، يعني لما الناس تبقى تبدأ يومها الساعة 4 ولا 4:30، وساعات بيبدأوا يعملوا الاستيقاظ المفاجئ ده الساعة 2 أو 1 بالليل أو 3 حسب التخطيط المفاجئ اللي هم عاملينه، مش أي حد يقوم بالدور ده ويستمر ويعيش كده، ده أكيد هم قائمين هنا في الأكاديمية عشان يحققوا الهدف ده".

واختتم: "كان مهم أوي إن أنا أشير إلى الدور العظيم اللي أتمنى إنه يستمر في كل التخصصات وفي كل المجالات."