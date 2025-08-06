السيسي يوجه رسالة للمصريين بشأن "سوشيال ميديا"

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الاقتصاد وتحسين أحوال الناس محصلة جهد شعب، وليس حكومة أو قطاع من الدول، قائلًا:"ده محصلة قطاعات الدولة بالكامل، وعندما هذه القطاعات تعمل بكفاءة وبعلم وبمعرفة بشكل كبير، الإنجاز ممكن يتحقق، والأهداف اللي اتحطت ممكن تتحقق ويزيد كمان".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته للأكاديمية العسكرية: "بنشوف على مواقع التواصل ويمكن على وسائل الإعلام أحيانًا كلام كتير قوي، وأنا زي ما قلت لكم قبل كده إن التقدم العلمي والتقدم اللي الإنسان بيعمله ده جزء من سنن الدنيا اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها، ومفيش حاجة جاية غلط، مفيش حاجة جاية من غير ترتيب إلهي، والتطور الإنساني اللي بيتم في الوجود كله ده تطور منذ نشأة الكون لغاية دلوقتي ومقدر تقدير دقيق لحكيم عليم خبير".

وتابع الرئيس السيسي: "على سبيل المثال زي ما قلت كده، مواقع التواصل الاجتماعي، كثير من الناس يقول لك دي شر، لا، الشر استخدامك ليها، إنما هي لها فوائد عظيمة جدًا جدًا لو أنت أحسنت التعامل معاها".

وأوضح: "هنا أنا بتكلم لأن إحنا قلنا من ضمن أهدافنا هنا حتى في الأكاديمية إن إحنا بنقول لقطاع كبير من اللي موجود معانا هنا إنك أنت ممكن تستغنى عن التليفون يوم كامل وليلة كاملة وشهور كاملة، مفيش تليفون إلا في توقيتات محددة، أنا بس بشاور على حتة مواقع التواصل اللي بقت جزء كبير جدًا من حياتنا، وأنا بالمناسبة مش بكلمكم أنتم بس، أنا بتكلم من خلالكم للمصريين، وبقت النهارده بتُستخدم استخدام، إحنا، مش إحنا مصر، إحنا الناس في أي حتة في الدنيا، زي ما قلت يا تستخدمها استخدام جيد، أو استخدام سيء".

وأشار الرئيس: "لازم نفهم إن كل الحاجات دي كمان بقت تستخدم كسلاح يوجه ليك، لخفض روحك المعنوية، لنشر الشائعات، لتفكيك الإرادة والتضامن والصلابة من خلال كلام كتير جدًا جدًا".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أنا رهاني في الموضوع دا على وعي المصريين اللي بيزداد كل يوم عن يوم، واللي بتأكده من التصرفات وردود أفعال كل الناس مع الأحداث والقضايا اللي بتمر بينا، ولكن أنا بس حبيت أفكركم وأفكر كل اللي بيسمعني إن مش كل اللي بتشوفوه وبتسمعوه تصدقوه، وكمان تتحركوا وراه".

واختتم السيسي: "إحنا في أحوج ما نكون دلوقتي إن إحنا نبقى كلنا كده معًا، عشان أمننا وعشان شعوبنا".