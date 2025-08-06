السيسي: فقدنا 8 مليارات دولار من عائدات قناة السويس بسبب حرب غزة

كتب- محمد أبو بكر:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة طمأنينة للشعب المصري بشأن الصعيد الداخلي واستقرار الأوضاع.

وقال الرئيس السيسي: إنه على الصعيد الداخلي بالدولة المصرية، أنا عايز أطمنكم إن الأمور بفضل من الله سبحانه وتعالى تسير بشكل جيد، والأحداث اللي بتمر بمنطقتنا بتؤكد بفضل الله ثوابت السياسة المصرية اللي إحنا وضعناها تقريبًا من 10 سنين في التعامل، سواء مع قضايانا بشفافية ومصداقية وصراحة، وأيضًا بجدية وأمانة لمحاولة التغلب عليها".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال زيارته للأكاديمية العسكرية: "أرجو إن إحنا دايمًا يبقى عندنا سياق للأحداث وللمسار اللي إحنا يعني عصرناه، وأنا بتكلم الكلام ده لكل الدارسين وأيضًا للمصريين".

وتابع: "ما تنسوش إن إحنا من 10 سنين أو أكثر شوية كان في مشكلة كبيرة جدًا في مصر، مشكلة كبيرة جدًا وكانت ممكن المشكلة دي تعصف بأمننا وباستقرارنا لغاية دلوقتي، وأوعوا تفتكروا إن الموضوع ده لما حصل ما كانش له تداعيات كبيرة جدًا على أحوالنا، وما ننساش الحكاية دي، وإن كل حدث بيتم على مستوى الدول بيبقى ليه تأثير، تأثير سلبي أو إيجابي".

وأوضح السيسي: "الحمد لله إحنا ماشيين كويس، مش بشهادتنا إحنا، بشهادات المؤسسات الدولية رغم الظروف الصعبة اللي بتمر علينا في منطقتنا وحالة الاضطراب الكبيرة جدًا اللي هيكون ليها تأثير كبير جدًا دلوقتي ومستقبلًا على منطقتنا".

وأشار الرئيس إلى أن "رغم كل الظروف دي، وعلى سبيل المثال، أكثر من 8 مليار دولار كان عائد مباشر لقناة السويس تقريبًا إحنا فقدناه نتيجة للظروف اللي أنا بتكلم عليها دي في المنطقة والحرب اللي بتدور في غزة، ولكن بالرغم من ده، بفضل الله مسار الإصلاح الاقتصادي ماشي جيد وإحنا بنتقدم كل يوم عن يوم، و مش بسهولة، لا في صعوبة وكلنا بنعاني من ده".

وأكد قائلاً: "وأنا لما بقول كلنا بنعاني من ده لأن لازم كلنا نبقى متضامنين في الإنجاز اللي إحنا بننشده لمصر بالمصريين، فاسمحوا لي بس أطمنكم على هذا الأمر، ومفيش عندنا مشكلة لا في سلع ولا منتجات غذائية ولا حاجة، الحمد لله عندنا الاحتياطيات بتاعتنا تكفي زي ما دايمًا بنتكلم، وأنا بقول الكلام ده بصفة عامة لأن الدنيا مش بتعيش بكده بس، لكن أنا بطمنكم إن الأمور دي الحمد لله ماشية جيد".

واختتم: "شوفوا، فيما يخص الاقتصاد وتحسين أحوال الناس، ده محصلة جهد شعب، مش حكومة، ولا قطاع من الدولة، لا، ده محصلة قطاعات الدولة بالكامل. عندما هذه القطاعات تعمل بكفاءة وبعلم وبمعرفة بشكل كبير، الإنجاز ممكن يتحقق، والأهداف اللي اتحطت ممكن تتحقق ويزيد كمان".