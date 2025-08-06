ارتفاع الرطوبة واضطراب حركة البحر.. توقعات حالة الطقس غدًا

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 7 يوليو 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود غدًا الخميس، طقس حار رطب نهارًا على أنحاء البلاد وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة رطب ليلًا على أول الصباح الباكر.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وبينت هيئة الأرصاد، أن طقس غدًا الخميس يشهد شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

وأوضحت أن حالة الطقس غدًا تشهد ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2 : 4) درجة.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن طقس غدًا الخميس يشهد اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (40 - 60) كم/س وارتفاع الأمواج (2.5 - 3.5) متر، وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الأمواج (1.5 - 2) متر.

درجات الحرارة غدًا الخميس 7 يوليو 2025:

القاهرة الكبرى:

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى: 26

الظواهر الجوية: رياح نشطة أحيانًا (30 كم/س)، سحب غائم جزئي.

الرطوبة النسبية: عظمى 85%، صغرى 35%.

الوجه البحري:

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 24

الظواهر الجوية: رياح نشطة أحيانًا (30 كم/س)، سحب غائم جزئي.

الرطوبة النسبية: عظمى 85%، صغرى 40%.

السواحل الشمالية ووسط سيناء:

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 25

الظواهر الجوية: رياح نشطة (36 كم/س)، سحب غائم جزئي، فرص ضعيفة لأمطار خفيفة.

الرطوبة النسبية: عظمى 90%، صغرى 55%.

جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر:

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة الصغرى: 29

الظواهر الجوية: رياح نشطة (44 كم/س) تكون مثيرة للرمال والأتربة، سحب مشمس.

الرطوبة النسبية: عظمى 65%، صغرى 30%.

شمال الصعيد:

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 23

الظواهر الجوية: رياح نشطة (38 كم/س)، سحب مشمس.

الرطوبة النسبية: عظمى 60%، صغرى 20%.

جنوب الصعيد والصحراء الغربية:

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة الصغرى: 28

الظواهر الجوية: رياح نشطة (40 كم/س) تكون مثيرة للرمال والأتربة، سحب مشمس.

الرطوبة النسبية: عظمى 35%، صغرى 15%.

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