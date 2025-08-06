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هل تتساوى إيجارات الإيجار القديم مع "الإسكان الاجتماعي"؟.. الحكومة توضح

08:03 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

المستشار محمود فوزي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، إن آليات تطبيق قانون الإيجار القديم تبدأ بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء، يتضمن نظم عمل الحصر وقواعد تشكيل وعمل اللجان، بما يراعي كافة القواعد الدستورية.

وأضاف فوزي، خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن كل محافظ سيصدر قرارًا بتشكيل لجان تتولى تصنيف الوحدات إلى ثلاث فئات: "مميزة"، و"متوسطة"، و"اقتصادية"، وفقًا للمعايير الواردة في القانون، على أن تكون مدة عمل هذه اللجان ثلاثة أشهر قابلة للمد، مشددًا على أن هذه الفترة كافية لأن العمل لن يبدأ من الصفر.

وأوضح الوزير أن نتائج هذه اللجان سيعتمدها المحافظ المختص، وسيتم نشرها في الجريدة الرسمية، تزامنًا مع إطلاق وزارة الإسكان، بالتعاون مع الجهات المعنية، منصة إلكترونية لتلقي طلبات المتضررين من تطبيق القانون، حيث ستُفحص هذه الطلبات بعناية بعد تقديم المستندات المطلوبة.

أشار إلى أنه تيسيرًا على المواطنين غير القادرين على استخدام المنصة؛ فسيتم توفير نماذج الطلبات في جميع مكاتب البريد، مؤكدًا أن البت في الطلبات سيتم وفق معايير واضحة، وسيُتاح أكثر من مستوى للسكن البديل (المميز، والمتوسط، والاقتصادي)، من خلال أنظمة تشمل الإيجار، والإيجار التمليكي، والتمليك الكامل.

وأوضح وزير الشئون النيابية أن الأسعار المطبقة ضمن هذا البرنامج لن تكون بالضرورة مماثلة لأسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، لا من حيث القيم ولا الفئات العمرية أو مدد التعاقد، مشددًا على أن الضمان سيكون في الوحدة السكنية نفسها وليس في الشخص أو عمره.

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