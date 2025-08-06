كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أي مبنى مسجل ذو طابع أو قيمة أثرية وعمرانية؛ فلن يسمح لملاكه بالتصرف فيه بالهدم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ذلك سيكون له تأثير في عملية التفاوض، ولن يكون للملاك الحرية في التعامل مع هذا المبنى كما لو كان طبيعيًا وسيهدم أو يكون له قرار إزالة، وسيكون المبنى قائم ومستمر.

وأضاف "مدبولي"، قائلًا:"سيكون هناك تصور للاستفادة من الأصول مختلفة عن التفكير اللي ممكن يقول عايز أهد المبنى علشان أطلع ببرج، وأعداد هذه المباني ليست قليلة، وأغلبها مرتبط بقانون الإيجار القديم".

وتابع: أن هذه المباني سيكون لها معالجة مختلفة، وفي الشارع وعندما سنعمل سنجد حالات كثيرة جدًا سنستطيع التعامل معها وفق ظروف كل حالة.