"تن" تخترق حصار غزة الجوي ببث مباشر يوثق جهود الإغاثة

كتبت- داليا الظنيني:

أعلنت قناة تن اختراق الحصار الجوي المفروض على قطاع غزة، وتمكنت طائرة مجهزة خصيصًا للبث المباشر من التحليق فوق شواطئ القطاع لتوثيق وصول المساعدات الإنسانية.

خلال البرومو التشويقي لحلقة برنامج "بالورقة والقلم"، على قناة تن، أكد الإعلامي نشأت الديهي أن هذه اللحظات التاريخية تكشف الحقائق التي ظلت مخفية، مؤكدًا أن الصور الحية تعبر عن صوت غزة ومعاناتها.

وأوضح الديهي أن الكاميرات التقطت مشاهد نادرة لتوزيع المساعدات المصرية، التي تشمل مواد غذائية وطبية، وسط ظروف إنسانية بالغة الصعوبة، مؤكدًا أن هذا البث يهدف إلى كسر الحصار الإعلامي المفروض على القطاع.

وتابع قائلاً إن التقرير المقرر بثه مساء اليوم سيكشف تفاصيل جديدة عن واقع المستشفيات والمناطق السكنية المتضررة، مما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها سكان غزة.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن جهود مصر المكثفة لدعم غزة من خلال جسر جوي وبري لنقل المساعدات، مؤكدًا أن هذه المبادرة حظيت بترحيب دولي واسع وسط انتقادات للتخاذل العالمي في مواجهة الحصار الإنساني.

وأكد أن مصر تواصل دورها الريادي في تقديم الدعم، ليس فقط عبر المساعدات بل أيضًا من خلال توثيق الحقيقة ونقلها للعالم.