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مدبولي: الدولة تضمن السكن البديل للمتضررين من الإيجار القديم

06:56 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

الدكتور مصطفى مدبولى

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كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ستقف إلى جانب المستأجرين المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم، وستضمن توفير السكن البديل لهم، مشيرًا إلى أنه وجّه بالبدء الفوري في تفعيل الإجراءات التنفيذية الخاصة بالقانون.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن آليات السوق من الممكن أن تعمل تمامًا وفكرة التراضي، وأحد الملاك إذا كانت رؤيته أنه لا يريد الإبقاء على فكرة الإيجار مهما كان ولديه الرغبة في إعادة استثمار الأصل؛ فبالتأكيد أنه من الأفضل له أن لا ينتظر الـ7 سنوات كلهم، ومن الوارد أن يعرض على المستأجر كيف يمكن أن يراضيه حتى يخلي العقار بأسرع وقت، وبالتالي يستفيد المستأجر.

وأضاف "مدبولي"، أنه في حال الخلاف نص القانون على كيفية التراضي حتى نراضي الطرفين.

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