كتب- محمد أبو بكر:

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المواطنين المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن القانون أصبح نافذًا وبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من 5 أغسطس 2025.

وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، أن العقود الإيجارية التي أبرمت بعد تاريخ 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن القانون يطبق فقط على العقود التي سبقت هذا التاريخ.

وأشار فوزي إلى أن الدولة المصرية ملتزمة قانونيًا وأخلاقيًا بتوفير سكن ملائم لجميع الأسر المستحقة، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة لتوفيق الأوضاع وفقًا لما نص عليه القانون الجديد.