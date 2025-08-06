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مدبولي: استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ومتابعة برنامج صندوق النقد الدولي

06:01 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الخميس الماضي كان اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، بحضور كافة الأعضاء والممثلين.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي له بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، أنه تم مراجعة الوضع الخاص بالسياسة المالية والنقدية، وتم الاستقرار على استمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.

وتابع: أنه تم الاتفاق أيضًا على متابعة الموقف لبرنامج صندوق النقد الدولي والتطور الذي يحدث، واستدامة وانتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.

وأكمل: أنه تم الاتفاق على استمرار حوكمة الاستثمارات العامة، وأنه تم تحقيق ما تعاهدنا به خلال السنة المالية الماضية، والأرقام التي سنكون ملتزمين بها خلال العام المالي الجديد، بالإضافة إلى مؤشرات الدين الخارجي وأرقامه، ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي وسقف الدين الخارجي التي نضمن ألا يتجاوز الأرقام التي يتفق عليها المجلس.

واختتم: الأهم الخبر الجيد الذي أعلنه البنك المركزي بارتفاع احتياطي العملة الأجنبية، حيث تجاوزنا 49 مليار دولار، صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية يزداد.

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الدكتور مصطفى مدبولي الإصلاحات الهيكلية برنامج صندوق النقد الدولي
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