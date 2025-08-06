كتب- محمد أبو بكر:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزراء والمحافظين متابعة أعمال الصيانة والتشغيل للمحطات ومرافق البنية الأساسية.

وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي له بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن شهور الصيف وحجم الضغط على الشبكات بصفة عامة، ويجب أن نكون مطمئنين لكفاءة أعمال التشغيل والإدارة حتى لا تحدث مشكلة.

وتابع: وجهت باستمرار متابعة أعمال الصيانة والتشغيل للمنشآت وتكثيف المرور الدوري على جميع أنظمة التشغيل والربط، والتأكد أن كل أنظمة التشغيل والربط سواء الكهربي أو المواسير الخاصة بإمداد المياه والصرف الصحي وشبكات الاتصال.

وأكمل: شهر أغسطس متوقع أن يكون هناك زيادات فى درجات الحرارة، ووزير الكهرباء شرح اليوم أننا بالفعل وصلنا في يوم واحد لأعلى رقم استهلكناه في تاريخ مصر 39 ألف و400 ميجا، وهذا يمثل عبء كبير على الشبكة وتشغيل الشبكات والمحطات.