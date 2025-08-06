تصريحات جديدة لرئيس الوزراء بشأن المتضررين من الإيجار القديم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه طلب من المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، التواجد في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، للحديث عن قانون الإيجار القديم.

وقال مدبولي في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء، اليوم:"طالبت أخي وزير الشؤون النيابية يكون موجود عشان يتحدث على تصديق الرئيس السيسي، فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم".

وتابع:"الحكومة كانت تعي أن هذا الموضوع شديد التعقيد وتصدينا لهذا الموضوع كل الحكومات السابقة لم تتصدى له، وتزامن ده مع حكم المحكمة الدستورية، وكنا حريصين على التوزان بين الملاك والمستأجرين ولكن الأهم أننا أعلننا ثوابت مهمة جدا بأننا ملتزمون بتوفير وحدات إدارية اللي هيكون فيه تضرر للمستأجرين اللي مش هيكونوا قادرين على التعامل مع الزيادة، والوزير هيجاوب على كل الأسئلة".

وأضاف:"أيضا اتقال، وأنا معلش بتابع السوشيال ميديا، إن الحكومة بعد 7 سنين مش هتبقى موجودة، لأ، ده التزام دولة، يعني الحكومات كلها هتلتزم بيه، ده مش التزام مجموعة موجودة، رسالة تأكيد إن ده التزام، وكل الحكومات ملتزمة بتنفيذ ما نتعهد بيه، ولن نترك مستحقا لسكن يقع في ضائعة، سبندأ فورا إزاي نبدأ الخطوات التنفيذية لهذا الأمر".