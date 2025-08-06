لن يطبق على هذه العقود.. توضيح حكومي مهم بشأن قانون الإيجارات القديمة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيايبة والقانونية، إن قانوان الإيجارات القديمة قضى على مشكلات المساكن الخالية وانهيارات العقارات لعدم الصيانة والثروة العقارية المهدرة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم، بمجلس الوزراء، أن كل عقود الإيجار القديمة التي أبرمت من يوم 31 يناير 96 لا تخضع لأحكام هذا القانون أو بعدها، مهما كانت مدته ومهما كانت القيمة الإيجارية، أما العقود التي أبرمت قبل هذا الموعد يتم تحرير العقود بعد سبع سنوات للعقود السكنية، وخمس سنوات للعقود التجارية.

وأشار إلى أن تحرير العلاقة دعوة لجلوس الطرفين "المالك والمستأجر" للاتفاق حول الأجرة والمدة، واذا حدث الاتفاق ليس للحكومة أي تدخل وإذا لم يتم الاتفاق يتم تحرير العلاقة تماما.

ولفت إلى أن الطرد يكون بناء على طلب قضائي حال عدم الاتفاق، مضيفا:"نطمئن الجميع أن الدولة متلزمة بتوفير سكن مناسب للحالات المستحقة، ولن يكون هناك أسرة بلا مأوى".