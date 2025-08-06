الشعب الواعي لا يُهزم.. السيسي: وعي المصريين سلاح مواجهة الشائعات

كتب- أحمد الجندي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن التقدم العلمي والتقدم الذي يفعله الإنسان جزء من سنن الله، مشيرًا إلى أنه "مفيش حاجة جاية غلط ومن غير تخطيط إلهي".

وأوضح السيسي، في حديثه لطلبة الأكاديمية العسكرية، أن "التطور الإنساني الذي يتم في الوجود ده تطور منذ نشأة الكون، وإلى الآن، ومقدر بتقدير دقيق حكيم.. وعلى سبيل المثال مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرًا إلى أن هناك مَن يعتبرها شرًّا؛ لكن العبرة في كيفية استخدامها، كما أن لها فوائد عظيمة جدًّا لو أحسَنَّا التعامل معها.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: احنا قُلنا من ضمن الأهداف في الأكاديمية العسكرية إننا نقول لقطاع كبير من اللي موجودين معانا هنا، إنه من الممكن الاستغناء عن التليفون يومًا كاملًا وليلةً كاملةً وشهورًا كاملةً، وعدم استخدام التليفون إلا في توقيتات محددة.. إذن من الممكن أن نتعامل مع كل شيء بشكل صحيح.

وتابع السيسي: أنا بس باشاور على جزئية مواقع التواصل اللي بقت جزءًا كبيرًا جدًّا من حياتنا، قائلاً (مش باتكلم لكم، بس أنا باتكلم من خلالكم لمصر، وبقت النهارده مواقع التواصل الاجتماعي بتستخدم استخدامًا.. ومش احنا مصر، الناس في أي حتة في الدنيا، لنستخدمها استخدامًا صحيحًا أو استخدامًا سيئًا).

وأضاف الرئيس السيسي: لن أطيل عليكم.. بس الأمور دي بقت تستخدم كسلاح يوجه ليك لخفض روحك المعنوية ونشر الشائعات وتفكيك الإرادة والتضامن والصلابة من خلال كلام كتير جدًّا، قائلاً: "أنا رهاني في الموضوع ده على وعي المصريين الذي يزداد كل يوم عن يوم، من خلال التأكيد على التصرفات وردود الأفعال.. كل الناس مع الأحداث والقضايا اللي بتمر بنا".

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه مش كل اللي بنشوفه ونسمعه في مواقع التواصل وحتى في وسائل الإعلام، حقيقي، منوهًا بأن وسائل الإعلام دي علم كبير جدًّا وفن كبير جدًّا، فن التأثير على الناس، وتوجيه الرأي العام بشكل أو بآخر.. كل الكلام ده احنا هنا في مصر، مش باتكلم للدارسين والدارسات في الأكاديمية فقط، أنا باتكلم في مصر.

وشدد الرئيس السيسي على أن المرحلة التي تمر بها المنطقة من أصعب الفترات؛ حيث تُستخدم فيها كل الوسائل لتحقيق أهداف معينة، محذرًا من محاولات زعزعة استقرار الشعوب من خلال الحرب النفسية والإعلامية.

وقال الرئيس السيسي: "لن يستطيع أحد أن يهزم شعبًا متماسكًا، مؤمنًا بالله وبأهدافه، وواثقًا في نفسه؛ فالهزيمة ممكنة لأفراد أو قطاعات، لكن الشعب الواعي الصلب المستعد للتضحية لا يُهزم".

وأضاف السيسي: أرجو أن تكون هذه الكلمة أمام أعيننا ونفكر فيها كويس، بشرط الشعب يبقي فاهم وواعي وصلب ومستعد دايمًا إنه يضحي؛ يضحي بكل حاجة، حتى لو وصل الأمر أن يضحي بحياته زيكم.

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