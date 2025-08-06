"متبقيات المبيدات" ينظم ورشة لدعم صادرات الموالح بالإسماعيلية

كتب - عمرو صالح:

نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورشة عمل فنية لدعم منتجي ومصدري الموالح والبرتقال بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع "كروب لايف مصر"، وبمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وبالتنسيق مع مديرية الزراعة بالإسماعيلية.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه، مديرة المعمل، إن الورشة التي جاءت تحت عنوان "أهمية متبقيات المبيدات وأثرها على إنتاج وتصدير الموالح"، استهدفت رفع كفاءة المنتجين والمصدرين في الإسماعيلية، بما يسهم في إنتاج غذاء آمن محليًا ومتوافق مع اشتراطات الأسواق الدولية.

وأضافت أن الموالح، وعلى رأسها البرتقال، تمثل المحصول الزراعي الأول في قائمة الصادرات المصرية بكمية تجاوزت 2.3 مليون طن في الموسم الماضي، مشيرة إلى خطة لعقد ورش عمل مماثلة بمحافظات الإنتاج المختلفة دعمًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة الزراعة والتصدير.

ولفتت إلى أن الإسماعيلية تحتل المرتبة الثالثة في إنتاج الموالح بعد البحيرة والشرقية، بمساحة تُقدّر بنحو 66 ألف فدان، وإجمالي إنتاج يبلغ نحو 670 ألف طن.

وشددت عبداللاه على أهمية هذه الورش في طرح المشكلات الفنية التي تواجه المنتجين والمصدرين والعمل على حلها، إلى جانب التعريف بالخدمات التي يقدمها المعمل، والوصول إلى المنتجين الصغار والمتوسطين لرفع كفاءة منتجاتهم وتحسين جودة وسلامة الغذاء، بما يحقق زيادة في التصدير وتقليل الفاقد ورفع العائد الاقتصادي.

وأكدت أن المعمل يلعب دورًا محوريًا في منظومة الرقابة على الصادرات الزراعية، بما يمتلكه من خبرات واعتمادات دولية وثقة الأسواق العالمية في نتائجه، مشيرة إلى دوره في فتح أسواق جديدة من خلال إجراء التحاليل المطلوبة وإصدار الشهادات المعتمدة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شطا، مدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية، أهمية هذه الورش في دعم المنتجين وتعزيز قدراتهم، مشيدًا بدور مركز البحوث الزراعية، وخاصة المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، في خدمة القطاع الزراعي وحل مشكلات التصدير، لافتًا إلى أهمية المانجو والموالح كأبرز محاصيل الإسماعيلية.

وتضمنت الورشة عددًا من المحاضرات حول أهم الآفات التي تصيب الموالح وطرق مكافحتها، إضافة إلى شرح مفصل عن متبقيات المبيدات، وآلية فحصها، وتأثيرها على الصادرات الزراعية، إلى جانب استعراض طرق الاستخدام الآمن للمبيدات، وأساليب سحب العينات، وأهمية دقتها في اتخاذ القرار قبل الحصاد.

كما تم خلال الورشة شرح منظومة تكويد المحاصيل التصديرية، واشتراطات التصدير، ودور الحجر الزراعي في الرقابة على الإنتاج والتعبئة والشحن، وفتح الأسواق الخارجية.

وشهدت الورشة حضور أكثر من 100 مشارك من ممثلي الشركات الزراعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، إلى جانب خبراء واستشاريين من الجامعات والمراكز البحثية.

يُذكر أن هذه الورشة هي الثالثة التي ينظمها المعمل بالتعاون مع "كروب لايف مصر" لمجموعة الموالح، بعد ورشتي النوبارية والشرقية، في إطار خطة متكاملة لدعم المحاصيل التصديرية عبر برامج تدريبية وإرشادية في محافظات الإنتاج.

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