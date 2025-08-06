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الداخلية تنظّم ورشة عمل عربية حول دور الإعلام الأمني في دعم التنمية

02:57 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

جانب من الاجتماع

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كتب - علاء عمران:

نظّمت وزارة الداخلية ورشة عمل بعنوان "دور الإعلام الأمني في إبراز جهود التنمية المستدامة"، بالتعاون مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك بمقر قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة.

وشارك في الورشة ممثلو وزارات الداخلية من مختلف الدول العربية، سواء بالحضور المباشر أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث ناقش المشاركون أهمية الإعلام الأمني في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي المجتمعي بدور الأجهزة الأمنية في ترسيخ الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة.


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وزارة الداخلية دعم التنمية دور الإعلام الأمني
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