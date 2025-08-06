كواليس صادمة.. طبيبة تستقيل من مستشفى جامعة طنطا وتثير تفاعلًا واسعًا

كتب- أحمد جمعة:

أثار منشور لطبيبة شابة تدعى رنين جبر، موجة واسعة من التفاعل والغضب على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت فيه عن كواليس صادمة وراء استقالتها من قسم النساء والتوليد بكلية الطب في جامعة طنطا، مشيرة إلى ما وصفته بـ"الانتهاك المستمر لحقوق الأطباء الجدد".



وكتبت الطبيبة المستقيلة: "أنا النائبة رقم 8 التي قدمت استقالتها من أصل 15 نائبًا في الدفعة.. لم يتبق سوى 7 فقط"، مشيرة إلى أن إدارة القسم أخبرتهم صراحة بأن وجودهم "غير مرحب به"، وطُلب منهم تقديم استقالاتهم والمغادرة.



وروت رنين في منشورها تفاصيل ما وصفته بـ"العبء المفرط والإجهاد النفسي والجسدي"، قائلة: "كنا نؤدي نبطشيات تصل إلى 82 ساعة متواصلة، ننام فيها على الأرض أو على أسرة المرضى والولادة، وفي بعض الأحيان على الكراسي.. النوم أقل من 6 ساعات في ثلاثة أيام، ولا يُسمح لنا بالراحة أو حتى بقضاء احتياجاتنا الأساسية دون إذن".



وأكدت الطبيبة أن قوانين القسم كانت صارمة لدرجة حرمان النواب من أي أيام راحة أو إجازات مرضية، كما تحدثت عن مهام غير طبية أُجبرت على أدائها، مثل إدارة العمال والبحث عن المرضى داخل المستشفى لغياب التواصل معهم، قائلة: "إذا لم تنجح في تحريك الممرضات، عليك أن تؤدي عملهم بنفسك".







وتوالت ردود الفعل على منصات التواصل، حيث عبر أطباء ومتابعون عن تضامنهم الكامل مع الطبيبة، مطالبين بفتح تحقيق رسمي في الاتهامات التي وردت في شهادتها، وإعادة النظر في نظام تدريب النواب في المستشفيات الجامعية.



بدوره، قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، في تصريحات لمصراوي، إن النقابة تواصلت بالفعل مع الطبيبة وعدد من زملائها، مشيرًا إلى أن ما حدث "ليس حالة فردية"، قائلاً: "تواصلنا معاهم وقدمنا المساعدة في هذه الأزمة، وحاليًا على تواصل مع جهات داخل الجامعة للتحقق مما ورد في هذا المنشور".



وأضاف: "هذا الكلام في الأغلب حقيقي، لأن مفيش حد بيستقيل من وظيفة زي دي عشان حاجة مش صحيحة.. رنين مش أول واحدة، دي رقم 8 في دفعة واحدة".



وأضاف أمين: "نتواصل مع إدارة الجامعة لمراجعة بيئة العمل داخل الأقسام الطبية، والتأكد من توافقها مع المعايير المهنية والإنسانية التي تطالب بها النقابة منذ سنوات".