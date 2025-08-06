أول تحرك من نقابة الأطباء بعد أزمة استقالة نواب "النساء" بجامعة طنطا

كتب- أحمد جمعة:

علق الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، على أزمة الاستقالات داخل قسم النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة طنطا، خاصة بعد منشور الطبيب رنين جبر والذي أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كشفت فيه عن ظروف وصفتها بـ"غير الإنسانية" داخل القسم.

وقال "أمين" في تصريحات لمصراوي، إن النقابة تواصلت بالفعل مع الطبيبة وعدد من زملائها، مشيرًا إلى أن ما حدث "ليس حالة فردية"، قائلاً: "تواصلنا معاهم وقدمنا المساعدة في هذه الأزمة، وحاليًا على تواصل مع جهات داخل الجامعة للتحقق مما ورد في هذا المنشور".

وأضاف: "هذا الكلام في الأغلب حقيقي، لأن مفيش حد بيستقيل من وظيفة زي دي عشان حاجة مش صحيحة.. رنين مش أول واحدة، دي رقم 8 في دفعة واحدة".

وأضاف أمين: "نتواصل مع إدارة الجامعة لمراجعة بيئة العمل داخل الأقسام الطبية، والتأكد من توافقها مع المعايير المهنية والإنسانية التي تطالب بها النقابة منذ سنوات".

وأبدى خالد أمين استياءه الشديد من تدهور أوضاع الأطباء داخل المستشفيات الجامعية، مؤكدًا أن "بيئة العمل أصبحت طاردة"، وقال: ""لم يحدث أي تطور في تحسين بيئة العمل للأطباء، خاصة الشباب.. النيابة في الجامعة كانت في السابق حلما للأطباء، الآن أصبحت غير مقبولة للكثيرين وخاصة في تخصصات مهمة".

وكتبت الطبيبة المستقيلة: "أنا النائبة رقم 8 التي قدّمت استقالتها من أصل 15 نائبًا في الدفعة.. لم يتبقَّ سوى 7 فقط"، مشيرة إلى أن إدارة القسم أخبرتهم صراحة بأن وجودهم "غير مرحّب به"، وطُلب منهم تقديم استقالاتهم والمغادرة.

وروت رنين في منشورها تفاصيل ما وصفته بـ"العبء المفرط والإجهاد النفسي والجسدي"، قائلة: "كنا نؤدي نبطشيات تصل إلى 82 ساعة متواصلة، ننام فيها على الأرض أو على أسرّة المرضى والولادة، وفي بعض الأحيان على الكراسي.. النوم أقل من 6 ساعات في ثلاثة أيام، ولا يُسمح لنا بالراحة أو حتى بقضاء احتياجاتنا الأساسية دون إذن".

وأكدت الطبيبة أن قوانين القسم كانت صارمة لدرجة حرمان النواب من أي أيام راحة أو إجازات مرضية، كما تحدثت عن مهام غير طبية أُجبرت على أدائها، مثل إدارة العمال والبحث عن المرضى داخل المستشفى لغياب التواصل معهم، قائلة: "إذا لم تنجح في تحريك الممرضات، عليك أن تؤدي عملهم بنفسك".