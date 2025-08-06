كتب - محمد صلاح

أجرت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، زيارة ميدانية إلى مركز تحكم الدلتا، لمتابعة سير الأعمال والوقوف على معدلات التنفيذ بالمشروع.

ورافقها خلال الزيارة كلا من المهندس محمد رياض، العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية ، المهندس عبد الرحمن سعود، رئيس منطقة كهرباء الدلتا والدكتور تامر خطاب مدير عام النقد الأجنبي ، إلي جانب ممثلي تحالف الشركات المنفذة واستشاري المشروع والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) الجهة الممولة

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يضمن استقرار واستدامة الشبكة القومية الموحدة للكهرباء،

وخلال الجولة، أكدت المهندسة منى رزق على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد والانتهاء من الأعمال وفق المعايير الفنية المطلوبة، تنفيذًا لتوجيهات معالي الوزير ومواكبةً لخطة الدولة في تطوير وتحديث البنية التحتية لقطاع الكهرباء.

كما شملت الزيارة مركز تدريب أعمال الصيانة تحت الجهد، حيث التقت بالعاملين بالمركز، واطلعت على أدوات التدريب والإمكانات الفنية المتوفرة، كما حضرت تجربة عملية لاختبار عصا التنظيف تحت الجهد، والتي تُعد من الأدوات الأساسية في أعمال الصيانة .

وفي ختام الزيارة، أكدت المهندسة منى رزق على أن معالي الوزير الدكتور محمود عصمت يتابع بشكل دائم ودقيق كافة المشروعات المنفذة، ويولي اهتمامًا كبيرًا بسرعة الإنجاز مع ضمان الجودة، حفاظًا على كفاءة واستقرار الشبكة القومية لنقل الكهرباء

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