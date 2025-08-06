رئيس الوطنية للانتخابات يكشف موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

كتبت -داليا الظنيني:

كشف المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ ستُعلن يوم الثلاثاء 12 أغسطس الجاري، بعد استكمال إجراءات الفرز وتجميع الأصوات من الداخل والخارج.

وأكد بدوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة عبر برنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أن الهيئة الوطنية تابعت بشكل دقيق سير العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن التصويت في الخارج انتهى، وتم تسليم الحصر العددي إلى الهيئة، لكنه لن يُعلن إلا متزامنًا مع نتائج التصويت في الداخل، وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وحول دور المنظمات الدولية في مراقبة الانتخابات، أوضح بدوي أن وفودًا من البرلمان العربي والاتحاد الإفريقي زارت مقر الهيئة، وأشادت بحسن التنظيم والدقة التي تمت بها العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن الهيئة طلبت من تلك المنظمات أن تتضمن تقاريرها السلبيات قبل الإيجابيات، إيمانًا بمبدأ الشفافية، وقال: "نحن لا نخفي شيئًا... وهذا جزء من احترامنا للرأي العام"

وأشار رئيس الهيئة إلى أن نجاح الانتخابات يعود إلى منظومة متكاملة عملت بتناسق، مؤكدًا أن وزارة الخارجية قامت بجهود كبيرة في التنسيق مع السفارات بالخارج، بينما تولت وزارة الداخلية مسؤولية التأمين الكامل لجميع المقار الانتخابية، ما خلق مشهدًا حضاريًا حظي بإشادة واسعة.

ووجه التحية إلى الشعب المصري على مشاركته، معتبرًا أن مشهد الاصطفاف أمام اللجان حتى ساعات الليل في محافظات مثل البحيرة والبساتين وغيرهما، يمثل رسالة للعالم تؤكد استقرار الدولة المصرية ووعي مواطنيها.

اقرأ أيضًا:

أمر طرد.. حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم بعد إقراره

السيسي يستقبل رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية في قصر الاتحادية