كتبت- داليا الظنيني:

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، أن ما يحدث في قطاع غزة والمنطقة بأكملها يكشف غياب أي سند للقانون الدولي أو النظام العالمي، مؤكدًا أن "العدو الأمريكي الإسرائيلي لا يستند إلى أي شرعية، بل يطبّق قانون الغاب في سلوكه".

وأضاف قنديل خلال لقاء مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن "المنظمات التي تزعم تقديم مساعدات إنسانية إلى غزة، ومنها منظمة غزة الإنسانية، هي في حقيقتها منظمات إجرامية"، مشيرًا إلى أن "عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات تجاوز 2000 شهيد".

وتابع: "الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار بوضوح إلى أن الضمير الإنساني العالمي لم يصمد أمام ما يجري، وهذا هو الواقع"، متسائلًا: "إلى أي مدى يمكن لصوت الضمير أن يستنهض القوى الدولية لرفع العوائق وتغيير المواقف؟".

ولفت قنديل إلى أن الغرب، الذي يعتبر الحاضن التاريخي للفكر الصهيوني، يقف كقاعدة متقدمة لإسرائيل، ويمنحها غطاءً سياسيًا وأيديولوجيًا، لكنه في الوقت نفسه أكد أن "الاحتجاجات المتدفقة في ميادين العواصم الغربية الكبرى بدأت تُحدث شرخًا في جدار المواقف الغربية، وتكشف عن صحوة ضمير متنامية داخل المجتمعات الغربية".

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