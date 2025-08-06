إعلان

رئيس الوزراء يرأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم

09:00 ص الأربعاء 06 أغسطس 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيا بحضور وسائل الإعلام عقب الاجتماع الأسبوعي؛ لاستعراض أبرز القرارات والرد على التساؤلات المثارة.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، والوفد رفيع المستوي، المرافق له، أمس بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من القضايا وملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء لوونج كوونج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان