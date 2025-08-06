رئيس الوزراء يرأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم



يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيا بحضور وسائل الإعلام عقب الاجتماع الأسبوعي؛ لاستعراض أبرز القرارات والرد على التساؤلات المثارة.

واستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، والوفد رفيع المستوي، المرافق له، أمس بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من القضايا وملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.