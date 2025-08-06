قصور الثقافة تطلق مسابقتين للأطفال ضمن مبادرة "النيل عنده كتير"

كتب- محمد شاكر:

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مسابقتين للأطفال احتفاء بعيد "وفاء النيل".

وذلك ضمن مبادرة "النيل عنده كتير.. لعزة الهوية المصرية"، التي تقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، لتسليط الضوء على رمزية النيل في الوجدان الوطني.

وتهدف المسابقتان إلى تعزيز الوعي بقيمة النيل وتاريخه الثقافي العريق، وتسليط الضوء علي عدد كبير من الإبداعات الثقافية التي تناولت العلاقة بين الإنسان والمكان والتاريخ، إلى جانب إطلاق قدرات الأطفال الإبداعية، عبر مجالات متعددة تتنوع بين التعبير الأدبي والرؤية الفنية.

المسابقة الأولى في المجال الأدبي، للأطفال من سن 6 حتى 15 عاما، وتتيح الفرصة لهم لتقديم أعمال شعرية تحت عنوان "نهر النيل"، على أن تكون الأعمال من تأليفهم، وأن تكتب بلغة عربية فصحى أو عامية، وتعبر عن أهمية النيل كمصدر للحياة والعطاء ورمزيته للاستقرار والهوية.

كما تتيح الهيئة فرصة لمشاركة جميع الفئات العمرية في مسابقة المقال الأدبي، الذي يتم فيه تناول نهر النيل باعتباره رمزا للخلود والعطاء المتجدد، شريطة ألا يزيد المقال عن صفحة ونصف مقاس A4، وأن يكون أصيلا غير منقول، ويكتب باللغة العربية الفصحى بأسلوب واضح وسليم.

وفي الجانب الفني، تطلق الهيئة مسابقة رسم بعنوان "نهر النيل في عيون أطفالنا"، تستهدف الأطفال من الفئة العمرية نفسها 6 إلى 15 عاما، حيث يتاح للمشاركين تقديم أعمال فنية تعبر عن النيل من وجهة نظرهم، باستخدام خامات وألوان مختلفة، على مساحة تعادل ثمن فرخ كانسون (25×35 سم)، مع الحرص على إتاحة الحرية الكاملة في اختيار التقنيات والأساليب الفنية.

وتسلم جميع المشاركات سواء الأدبية أو الفنية، إلى مقر قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، في موعد أقصاه نهاية شهر أغسطس الجاري "شهر النيل"، وسوف تقيم الأعمال كافة وفق معايير تشمل: أصالة الفكرة، جودة التعبير، سلامة اللغة في الأعمال الأدبية، وتكامل العمل الفني.

ويتم الإعلان عن الفائزين خلال احتفالية ثقافية تنظم لاحقا، يوزع فيها عدد كبير من الجوائز تتمثل في مجموعات قيمة من كتب الأطفال المتنوعة، دعما للقراءة وتنمية الذائقة الأدبية والبصرية.

تقام المسابقتان من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وتنفذهما الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة لغرس القيم الثقافية والوطنية في وجدان النشء، وإعادة إحياء الرموز التاريخية في سياقات إبداعية حديثة، ويعد "عيد وفاء النيل" أحد أبرز المناسبات التي تربط بين الماضي والحاضر في الوعي المصري، بما يحمله من دلالات روحية وتاريخية، تؤكد ارتباط الإنسان المصري بنهره الخالد، مصدر الحياة والإلهام.